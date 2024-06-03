Уменьшилось количество боестолкновений на Харьковском направлении, - ОТГВ "Харків"

По состоянию на 3 июня 2024 года общее количество боестолкновений на Харьковском направлении уменьшилось.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" спикер ОТГВ "Харків" Юрий Повх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Штурмовых действий с начала суток не было

"За последнее время количество боевых столкновений на этом направлении несколько уменьшилось. За последние сутки враг не проводил атакующих действий, но произошло 4 боевых столкновения. Интенсивность боев несколько упала, но враг продолжает артиллерийские обстрелы наших позиций", - сказал Повх.

По его словам, за минувшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов и совершил 275 артиллерийских обстрелов. Также семь раз атаковал дронами-камикадзе.

Потери врага

"Наша артиллерия в ответ осуществила 649 боевых задач по позициям врага. В результате чего он потерял около 130 человек", - добавил представитель ОТГВ "Харків".

Также читайте: Идет вражеская атака в районе Невского, ситуация напряженная. Также идет бой у Ивановского, - Генштаб

Он отметил, что враг постоянно прибегает к тактикам малых групп, но украинские разведчики, артиллерия и аэроразведка продолжают работать, из-за чего враг теряет не только личный состав, но и технику. Также за последние сутки враг на направлении Волчанска потерял 3 танка, 1 бронированную машину и 3 артиллерийские системы.

"Враг постоянно осуществляет ротацию своих подразделений, поскольку несет потери. Поэтому он задействует свои резервы из 44-го армейского корпуса и подразделений воздушно-десантных войск, что касается ситуации за минувшие сутки. Речь идет не о целом армейском корпусе, а лишь о некоторых подразделениях", - подчеркнул Повх.

Ранее Генштаб информировал, что продолжается вражеская атака в районе Невского на Купянщине. 2 июня сообщалось, что оккупанты пытались продвинуться в районе Старицы.