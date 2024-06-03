Зменшилася кількість боєзіткнень на Харківському напрямку, - ОТУВ "Харків"

Станом на 3 червня 2024 року загальна кількість боєзіткнень на Харківському напрямку зменшилась.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Штурмових дій від початку доби не було

"За останній час кількість бойових зіткнень на цьому напрямку дещо зменшилася. За останню добу ворог не проводив атакувальних дій, але відбулося 4 бойові зіткнення. Інтенсивність боїв дещо впала, але ворог продовжує артилерійські обстріли наших позицій", - сказав Повх.

За його словами, протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів та 275 артилерійських обстрілів. Також сім разів атакував дронами-камікадзе.

Втрати ворога

"Наша артилерія у відповідь здійснила 649 бойових завдань по позиціях ворога. В результаті чого він втратив близько 130 осіб", - додав речник ОТУВ "Харків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває ворожа атака в районі Невського, ситуація напружена. Також відбувається бій біля Іванівського, - Генштаб

Він зазначив, що ворог постійно вдається до тактик малих груп, але українські розвідники, артилерія та аеророзвідка продовжують працювати, через що ворог втрачає не лише особовий склад, а й техніку. Також за останню добу ворог на напрямку Вовчанська втратив 3 танки, 1 броньовану машину та 3 артилерійські системи.

"Ворог постійно здійснює ротацію своїх підрозділів, оскільки несе втрати. Відтак він задіює свої резерви з 44 армійського корпусу та підрозділів повітряно-десантних військ, що стосується ситуації за минулу добу. Йдеться не про цілий армійський корпус, а лише про деякі підрозділи", - наголосив Повх.

Раніше Генштаб інформував, що триває ворожа атака в районі Невськогона Куп'янщині. 2 червня повідомлялося, що окупанти намагалися просунутися в районі Стариці.