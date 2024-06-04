Враг применяет весь доступный арсенал оружия на Харьковском направлении, за сутки произошло 11 боестолкновений, - ОТУВ "Харьков"

За минувшие сутки, 3 июня 2024 года, на Харьковском направлении произошло 11 боевых столкновений, армия РФ потеряла на указанном направлении более 170 военных.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Повх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Боевые действия на Харьковском направлении

"В зоне ответственности ОТУВ "Харьков" наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны. Всего за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск 17 авиационных ракетных ударов, а также 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 238 обстрелов", - сказал Повх.

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Потери врага на Харьковском направлении за сутки

По его словам, потери врага на Харьковском направлении составляют 174 человека. Российские войска также потеряли одну боевую бронированную машину, семь артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники и 11 БПЛА.

"Враг применяет весь арсенал оружия, который ему доступен: использует авиацию, артиллерию и тактику малых групп. Также враг продолжает оснащение своих рубежей, но Вооруженные силы Украины уничтожают спецтехнику врага", - добавил представитель ОТУВ "Харьков".

Он также отметил, что в среднем за сутки показатели потерь врага могут колебаться. В последние дни враг терял от 130 до 250 человек в сутки. Они пытаются маневрировать резервами.

"На замену подразделениям, которые уже "выбиты" украинской артиллерией, они пытаются "заводить" свежие силы. Иногда им это удается, иногда этот факт отрицает украинская артиллерия. Когда мы имеем дело с таким помешанным врагом, как Россия - возможно все", - подчеркнул Повх.

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Спикер подчеркнул, что украинские штабы и органы военного управления разрабатывают планы отпора при развитии любых событий, поэтому любое действие со стороны армии РФ не будет неожиданностью для украинской стороны.

По данным Генштаба, 3 июня бои шли в районе Липцов и Волчанска.