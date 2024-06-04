Сутки на Харьковщине: россияне обстреляли 7 населенных пунктов, есть пострадавшие
От ударов оккупантов в течение суток страдали населенные пункты приграничных и прифронтовых районов Харьковщины. Страна-террорист обстреливала мирное население КАБами, ракетами, артиллерией, дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В течение 3 июня россияне дважды обстреляли с. Белый Колодязь. Кроме того, атаковали КАБом. В результате обстрелов пострадала женщина. Также горели два гаража, три грузовых автомобиля, крыша котельной магазина и дом. В результате атаки КАБом повреждено здание элеватора.
Вечером враг ударил по Харькову, попал в государственное учебное заведение. Частично разрушена тыльная сторона здания учебного корпуса. Пострадала женщина.
Двумя КАБами россияне атаковали с. с. Хотимля Чугуевского района. В результате обстрела повреждена территория базы отдыха, произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 кв.м. Горело 9 домов на колесах, 15 металлических домов, 4 яхты, 1 катер.
В с. Руськая Лозовая в результате вражеского обстрела произошло возгорание сухой травы. Без пострадавших.
В результате обстрела Волчанска военными РФ уничтожено и повреждено 24 жилых дома, хозяйственные постройки.
Беспилотниками враг атаковал с. Вильча. Поврежден жилой дом. Без пострадавших.
Днем россияне нанесли удар ракетами Х-38 по территории гражданского предприятия в Купянске.
Из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов уже эвакуированы 11 тысяч 629 человек
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