Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Утром 3 июня 2024 года вражеские войска запускают КАБы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей относительно нанесения ударов КАБами по Харьковщине пока нет.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 3 июня войска РФ ударили ракетами по базе отдыха в Слобожанской громаде.