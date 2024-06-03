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Новости Война
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Харьковщина (5576) КАБ (279)

Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Росія запускає КАБи на Харківщину

Утром 3 июня 2024 года вражеские войска запускают КАБы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей относительно нанесения ударов КАБами по Харьковщине пока нет.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 3 июня войска РФ ударили ракетами по базе отдыха в Слобожанской громаде.
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Ворог пускає КАБи... зєрмачина пускає бульки носом та з завидною у своїй стабільності періодичністю підпускає гундосики і не тільки... ну що підпускає, те підпускає,- нехай сам і нюхає і з тим живе,- кожному своє🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 09:58 Ответить
 
 