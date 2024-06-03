Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы
Утром 3 июня 2024 года вражеские войска запускают КАБы на Харьковщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей относительно нанесения ударов КАБами по Харьковщине пока нет.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 3 июня войска РФ ударили ракетами по базе отдыха в Слобожанской громаде.
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Pavlik Morozov 606ce595
показать весь комментарий03.06.2024 09:58 Ответить Мне нравится 0
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