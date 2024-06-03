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Харківщина (6053) КАБ (278)

Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Росія запускає КАБи на Харківщину

Зранку 3 червня 2024 року ворожі війська запускають КАБи на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць щодо завдання ударів КАБами по Харківщині наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині, двоє поранених

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 3 червня війська РФ ударили ракетами по базі відпочинку у Слобожанській громаді.

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Ворог пускає КАБи... зєрмачина пускає бульки носом та з завидною у своїй стабільності періодичністю підпускає гундосики і не тільки... ну що підпускає, те підпускає,- нехай сам і нюхає і з тим живе,- кожному своє🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 09:58 Відповісти
 
 