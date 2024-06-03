Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили
Зранку 3 червня 2024 року ворожі війська запускають КАБи на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць щодо завдання ударів КАБами по Харківщині наразі немає.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 3 червня війська РФ ударили ракетами по базі відпочинку у Слобожанській громаді.
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Pavlik Morozov 606ce595
показати весь коментар03.06.2024 09:58 Відповісти Мені подобається 0
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