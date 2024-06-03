Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Зранку 3 червня 2024 року ворожі війська запускають КАБи на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць щодо завдання ударів КАБами по Харківщині наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині, двоє поранених

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 3 червня війська РФ ударили ракетами по базі відпочинку у Слобожанській громаді.