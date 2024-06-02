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Харківщина (6053) КАБ (278)

Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині, двоє поранених

Скидання КАБів на Харківщину

Сьогодні, 2 червня 2024 року, близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, армія РФ застосувала КАБ.

"Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. Постраждали чоловік та жінка 76 та 85 років. Медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили попереджали про запуск окупантами КАБів на Харківщину.

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А де наші каби..., у асфальт закатали, чи на харківщині у фортифікації... Що скаже величний з сирником?
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02.06.2024 11:24 Відповісти
 
 