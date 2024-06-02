Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині, двоє поранених

Сьогодні, 2 червня 2024 року, близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, армія РФ застосувала КАБ.

"Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. Постраждали чоловік та жінка 76 та 85 років. Медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили попереджали про запуск окупантами КАБів на Харківщину.