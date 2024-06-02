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обстріл (27076) Харківщина (6053) КАБ (278)

Окупанти запускають КАБи на Харківщину

Запуск КАБів на Харківщину

Зранку 2 червня 2024 року російські війська запускають керовані авіабомби у напрямку Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць щодо обстрілу КАБами Харківщини наразі немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, - Столтенберг

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 1 червня російські загарбники вдарили по селу Чайківка Харківського району. Поранень зазнала 45-річна місцева жителька.

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Констатируем факт. А почему нету ничего о том, что сделано из контрмер против запусков этих вот КАБов? Судя по событиям, это их практика. Приостановить своё наступление, забросать сперва впереди лежащую территорию КАБами, а потом туда зайти с войсками. И до сих пор ничего не придумано в плане противодействия??!!
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02.06.2024 09:33 Відповісти
Никаких контрмер не будет, тут уже на днях по аэропорту ланцеты прилетали, посмотрите на карте где этот аэропорт расположен. О каких КАБах говорить?
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02.06.2024 15:30 Відповісти
Так где же ети блуждающие Петриоты? В Чернигове и Сумах хватило одного дня работы блуждающего Петриота чтобы надолго отбить охоту у рашистов запускать КАБы
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02.06.2024 09:47 Відповісти
Тому що, при владі зрадники і посіпаки рашистів
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02.06.2024 10:25 Відповісти
 
 