Окупанти запускають КАБи на Харківщину
Зранку 2 червня 2024 року російські війська запускають керовані авіабомби у напрямку Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць щодо обстрілу КАБами Харківщини наразі немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 1 червня російські загарбники вдарили по селу Чайківка Харківського району. Поранень зазнала 45-річна місцева жителька.
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Таня Филимонова
показати весь коментар02.06.2024 09:33 Відповісти Мені подобається 0
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