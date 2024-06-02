Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину
Утром 2 июня 2024 года российские войска запускают управляемые авиабомбы в направлении Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей по обстрелу КАБами Харьковщины пока нет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 1 июня российские захватчики ударили по селу Чайковка Харьковского района. Ранения получила 45-летняя местная жительница.
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