РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10169 посетителей онлайн
Новости Война
1 025 4
обстрел (25742) Харьковщина (5576) КАБ (277)

Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину

Запуск КАБів на Харківщину

Утром 2 июня 2024 года российские войска запускают управляемые авиабомбы в направлении Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей по обстрелу КАБами Харьковщины пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не смогла сделать ни одного крупного прорыва во время наступления на Харьковщине. Ее силы достигли незначительных территориальных достижений, - Столтенберг

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 1 июня российские захватчики ударили по селу Чайковка Харьковского района. Ранения получила 45-летняя местная жительница.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Констатируем факт. А почему нету ничего о том, что сделано из контрмер против запусков этих вот КАБов? Судя по событиям, это их практика. Приостановить своё наступление, забросать сперва впереди лежащую территорию КАБами, а потом туда зайти с войсками. И до сих пор ничего не придумано в плане противодействия??!!
показать весь комментарий
02.06.2024 09:33 Ответить
Никаких контрмер не будет, тут уже на днях по аэропорту ланцеты прилетали, посмотрите на карте где этот аэропорт расположен. О каких КАБах говорить?
показать весь комментарий
02.06.2024 15:30 Ответить
Так где же ети блуждающие Петриоты? В Чернигове и Сумах хватило одного дня работы блуждающего Петриота чтобы надолго отбить охоту у рашистов запускать КАБы
показать весь комментарий
02.06.2024 09:47 Ответить
Тому що, при владі зрадники і посіпаки рашистів
показать весь комментарий
02.06.2024 10:25 Ответить
 
 