РФ не смогла совершить ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковщине. Ее силы получили незначительные территориальные достижения, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина абсолютно может победить в войне с российской агрессией.
Об этом Столтенберг заявил в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Он ответил на вопрос, выдержит ли Харьков летнее наступление россиян.
"Это (встреча с министрами иностранных дел, - ред.) придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков. Войны по своей природе - непредсказуемы. Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, силы России достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену.
"А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить", - добавил генсек НАТО.
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Але якщо буде дозвіл бити ОТРК по військовим цілям у прикордонних областях росії, то тоді їх знадобиться вдвічі менше ніж *****.
Дайте вже дозвіл руйнувати в кацапстані все! У другу світову ж сталіну обмежень не було!
сильна , трудолюбива і розумна ,
на відміну від пʼяної і лінивої алкашні , яка вся здохне і дуже скоро 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁