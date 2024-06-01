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армия РФ (18001) Харьковщина (5576) Столтенберг (1619) наступление (197)

РФ не смогла совершить ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковщине. Ее силы получили незначительные территориальные достижения, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про наступ РФ на Харківщині

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина абсолютно может победить в войне с российской агрессией.

Об этом Столтенберг заявил в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Он ответил на вопрос, выдержит ли Харьков летнее наступление россиян.

"Это (встреча с министрами иностранных дел, - ред.) придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков. Войны по своей природе - непредсказуемы. Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, силы России достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену.

"А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить", - добавил генсек НАТО.

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Топ комментарии
+9
Тобто, захват кацапами десятка наших населених пунктів на харьківщині видається за нашу суспільну з Заходом перемогу. Так разом перемагатимемо, з вашою безмірною щедрістю, то оборона Бельгії також буде здаватися перемогою. До Парижу ж ще кацапи, мовляв, не дійшли.
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01.06.2024 12:16
+7
цергове наше місто стерте з мапи, ну так ніяких результатів нема, чи результатом мав бути захоплення Харкова..
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01.06.2024 12:30
+6
виробляйте автотрансформатори і модульні електростанції. Бо їх знадобить *****.
Але якщо буде дозвіл бити ОТРК по військовим цілям у прикордонних областях росії, то тоді їх знадобиться вдвічі менше ніж *****.
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01.06.2024 12:15
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Правила форума Совет форумчан
виробляйте автотрансформатори і модульні електростанції. Бо їх знадобить *****.
Але якщо буде дозвіл бити ОТРК по військовим цілям у прикордонних областях росії, то тоді їх знадобиться вдвічі менше ніж *****.
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01.06.2024 12:15 Ответить
Тобто, захват кацапами десятка наших населених пунктів на харьківщині видається за нашу суспільну з Заходом перемогу. Так разом перемагатимемо, з вашою безмірною щедрістю, то оборона Бельгії також буде здаватися перемогою. До Парижу ж ще кацапи, мовляв, не дійшли.
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01.06.2024 12:16 Ответить
Статисти куєві!
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01.06.2024 12:20 Ответить
Так, це великий здобуток, бо оборонних споруд практично не має, гроші вкрадені, міст з Вовчанська до Харкова готовий, винні знайдені і скоро покарають 120 бригаду.
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01.06.2024 12:22 Ответить
Свирепый русский медведь

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01.06.2024 12:24 Ответить
цергове наше місто стерте з мапи, ну так ніяких результатів нема, чи результатом мав бути захоплення Харкова..
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01.06.2024 12:30 Ответить
"але заплатили дуже велику ціну" - виглядає як співчуття цапам.

Дайте вже дозвіл руйнувати в кацапстані все! У другу світову ж сталіну обмежень не було!
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01.06.2024 12:45 Ответить
Йенс оправдывает бардак и обещалки НАТ ы,территория оккупирована,значит ВСУ проморгали,в тактике и стратегии дыра...Я никого не оправдываю, нужны конрнаступления с элементами фантазии в глубь мокшанских оккупантов..Каждые сутки...
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01.06.2024 12:57 Ответить
Мразь кацапська не в змозі перемогти Украіну , так як наша нація
сильна , трудолюбива і розумна ,
на відміну від пʼяної і лінивої алкашні , яка вся здохне і дуже скоро 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁
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01.06.2024 14:38 Ответить
Скоро Харків будуть масовано накривати дешевою артилерією. Але це не буде рахуватись успіхами кацапні?
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01.06.2024 15:18 Ответить
Нікуя собі 200 квадратних км .незначні територіальні здобутки 🤬
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01.06.2024 16:08 Ответить
 
 