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Новини Війна
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РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про наступ РФ на Харківщині

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Україна абсолютно може перемогти у війні з російською агресією.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він відповів на запитання, чи витримає Харків літній наступ росіян.

"Це (зустріч з міністрами закордонних справ, - ред.) додало мені більшої впевненості в тому, що союзники по НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників. Війни за своєю природою непередбачувані. Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, сили Росії досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну.

"А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", - додав генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг

Автор: 

армія рф (17359) Харківщина (6054) Столтенберг Єнс (1596) наступ (230)


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Топ коментарі
+9
Тобто, захват кацапами десятка наших населених пунктів на харьківщині видається за нашу суспільну з Заходом перемогу. Так разом перемагатимемо, з вашою безмірною щедрістю, то оборона Бельгії також буде здаватися перемогою. До Парижу ж ще кацапи, мовляв, не дійшли.
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01.06.2024 12:16
+7
цергове наше місто стерте з мапи, ну так ніяких результатів нема, чи результатом мав бути захоплення Харкова..
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01.06.2024 12:30
+6
виробляйте автотрансформатори і модульні електростанції. Бо їх знадобить *****.
Але якщо буде дозвіл бити ОТРК по військовим цілям у прикордонних областях росії, то тоді їх знадобиться вдвічі менше ніж *****.
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01.06.2024 12:15
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виробляйте автотрансформатори і модульні електростанції. Бо їх знадобить *****.
Але якщо буде дозвіл бити ОТРК по військовим цілям у прикордонних областях росії, то тоді їх знадобиться вдвічі менше ніж *****.
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01.06.2024 12:15 Відповісти
Тобто, захват кацапами десятка наших населених пунктів на харьківщині видається за нашу суспільну з Заходом перемогу. Так разом перемагатимемо, з вашою безмірною щедрістю, то оборона Бельгії також буде здаватися перемогою. До Парижу ж ще кацапи, мовляв, не дійшли.
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01.06.2024 12:16 Відповісти
Статисти куєві!
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01.06.2024 12:20 Відповісти
Так, це великий здобуток, бо оборонних споруд практично не має, гроші вкрадені, міст з Вовчанська до Харкова готовий, винні знайдені і скоро покарають 120 бригаду.
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01.06.2024 12:22 Відповісти
Свирепый русский медведь

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01.06.2024 12:24 Відповісти
цергове наше місто стерте з мапи, ну так ніяких результатів нема, чи результатом мав бути захоплення Харкова..
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01.06.2024 12:30 Відповісти
"але заплатили дуже велику ціну" - виглядає як співчуття цапам.

Дайте вже дозвіл руйнувати в кацапстані все! У другу світову ж сталіну обмежень не було!
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01.06.2024 12:45 Відповісти
Йенс оправдывает бардак и обещалки НАТ ы,территория оккупирована,значит ВСУ проморгали,в тактике и стратегии дыра...Я никого не оправдываю, нужны конрнаступления с элементами фантазии в глубь мокшанских оккупантов..Каждые сутки...
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01.06.2024 12:57 Відповісти
Мразь кацапська не в змозі перемогти Украіну , так як наша нація
сильна , трудолюбива і розумна ,
на відміну від пʼяної і лінивої алкашні , яка вся здохне і дуже скоро 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁
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01.06.2024 14:38 Відповісти
Скоро Харків будуть масовано накривати дешевою артилерією. Але це не буде рахуватись успіхами кацапні?
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01.06.2024 15:18 Відповісти
Нікуя собі 200 квадратних км .незначні територіальні здобутки 🤬
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01.06.2024 16:08 Відповісти
 
 