РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Україна абсолютно може перемогти у війні з російською агресією.
Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він відповів на запитання, чи витримає Харків літній наступ росіян.
"Це (зустріч з міністрами закордонних справ, - ред.) додало мені більшої впевненості в тому, що союзники по НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників. Війни за своєю природою непередбачувані. Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву", - наголосив Столтенберг.
За його словами, сили Росії досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну.
"А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", - додав генсек НАТО.
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Але якщо буде дозвіл бити ОТРК по військовим цілям у прикордонних областях росії, то тоді їх знадобиться вдвічі менше ніж *****.
Дайте вже дозвіл руйнувати в кацапстані все! У другу світову ж сталіну обмежень не було!
сильна , трудолюбива і розумна ,
на відміну від пʼяної і лінивої алкашні , яка вся здохне і дуже скоро 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁