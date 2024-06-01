РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Україна абсолютно може перемогти у війні з російською агресією.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він відповів на запитання, чи витримає Харків літній наступ росіян.

"Це (зустріч з міністрами закордонних справ, - ред.) додало мені більшої впевненості в тому, що союзники по НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників. Війни за своєю природою непередбачувані. Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, сили Росії досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну.

"А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", - додав генсек НАТО.

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