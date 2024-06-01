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Оккупанты обстреляли село на Харьковщине. Ранена женщина

Окупанти обстріляли село на Харківщині. Поранена жінка

Днем 1 июня российские захватчики ударили по селу Чайковка Харьковского района. Ранения получила 45-летняя местная жительница.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в полиции, 1 июня около 13:20 военные РФ обстреляли село Чайковка Малоданиловской громады, что на Харьковщине. Вражеские боеприпасы попали в частный дом. В результате обстрела захватчиков пострадала 45-летняя местная жительница. Она получила осколочное ранение. В полиции сообщили, что женщину доставили в больницу.

Также в результате вражеского обстрела повреждена крыша дома, а также забор и газовая труба.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники и криминалисты.

По факту очередного нарушения врагом законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, 30 мая из-за вражеского обстрела города Волчанск, что на Харьковщине, ранения получил волонтер из Швейцарии. Мужчина приехал в Украину, чтобы помочь с эвакуацией людей и животных из зон ведения активных боевых действий.

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