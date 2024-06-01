Окупанти обстріляли село на Харківщині. Поранена жінка

Вдень 1 червня російські загарбники вдарили по селу Чайківка Харківського району. Поранень зазнала 45-річна місцева жителька.

Про це повідомила поліція Харківської області у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у поліції, 1 червня близько 13:20 військові РФ обстріляли село Чайківка Малоданилівської громади, що на Харківщині. Ворожі боєприпаси влучили у приватний будинок. Внаслідок обстрілу загарбників постраждала 45-річна місцева жителька. Вона дістала осколкове поранення. У поліції повідомили, що жінку доставили до лікарні.

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дах будинку, а також паркан та газову трубу.

На місці працюють працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та криміналісти.

За фактом чергового порушення ворогом законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, 30 травня через ворожий обстріл міста Вовчанськ, що на Харківщині, поранень зазнав волонтер зі Швейцарії. Чоловік приїхав до України, щоб допомогти з евакуацією людей і тварин із зон ведення активних бойових дій.

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