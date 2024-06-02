Оккупанты ударили КАБом по селу на Харьковщине, двое раненых
Сегодня, 2 июня 2024 года, около 10 часов оккупанты ударили по Андреевке Боровской громады Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно, армия РФ применила КАБ.
"Поврежден частный дом, возник пожар. Пострадали мужчина и женщина 76 и 85 лет. Медики оказывают помощь", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы предупреждали о запуске оккупантами КАБов на Харьковщину.
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показать весь комментарий02.06.2024 11:24 Ответить Мне нравится 1
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