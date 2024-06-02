Оккупанты ударили КАБом по селу на Харьковщине, двое раненых

Сегодня, 2 июня 2024 года, около 10 часов оккупанты ударили по Андреевке Боровской громады Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно, армия РФ применила КАБ.

"Поврежден частный дом, возник пожар. Пострадали мужчина и женщина 76 и 85 лет. Медики оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы предупреждали о запуске оккупантами КАБов на Харьковщину.