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Харьковщина (5576) КАБ (277)

Оккупанты ударили КАБом по селу на Харьковщине, двое раненых

Скидання КАБів на Харківщину

Сегодня, 2 июня 2024 года, около 10 часов оккупанты ударили по Андреевке Боровской громады Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно, армия РФ применила КАБ.

"Поврежден частный дом, возник пожар. Пострадали мужчина и женщина 76 и 85 лет. Медики оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы предупреждали о запуске оккупантами КАБов на Харьковщину.
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А де наші каби..., у асфальт закатали, чи на харківщині у фортифікації... Що скаже величний з сирником?
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02.06.2024 11:24 Ответить
 
 