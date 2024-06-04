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обстрел (25772) Харьковщина (5576) Купянск (542)

Утром оккупанты ударили по Купянску, из-под завалов спасли мужчину. ВИДЕО+ФОТО

Обстріли Куп’янська 4 червня

4 июня утром российские захватчики обстреляли Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

"Сегодня утром рашисты били по Купянску. Горят жилые дома, несколько частных домовладений полностью разрушены. Из-под завалов вытащили мужчину. Живой!", - говорится в сообщении.

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м. Куп‘янськ, наслідки ранкового обстрілу
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зеленский и его шобла обстрелом довольны. 300% гарантии
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04.06.2024 10:07 Ответить
 
 