Утром оккупанты ударили по Купянску, из-под завалов спасли мужчину. ВИДЕО+ФОТО

4 июня утром российские захватчики обстреляли Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

"Сегодня утром рашисты били по Купянску. Горят жилые дома, несколько частных домовладений полностью разрушены. Из-под завалов вытащили мужчину. Живой!", - говорится в сообщении.

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