7500 гражданских Купянской громады в Харьковской области отказались от обязательной эвакуации, - ГВА
На территории Купянской громады остается более 7500 жителей. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации.
Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, гражданские граждане не выезжают с территории Купянской громады. Люди пренебрегают угрозой. На территории громады остается более 7500 гражданских. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации. Обязательная эвакуация из громады действует у нас уже год. Мы постоянно об этом говорим и уговариваем людей покинуть территорию громады из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов", - рассказал он.
По словам главы ГВА, созданы все условия для безопасной эвакуации из громады.
"Мы создали все условия, чтобы люди спокойно выехали из зоны боевых действий. Мы отработали весь спектр действий. Также постоянно работает телефон горячей линии. Люди могут эвакуироваться в Харьков, или поехать в более безопасные регионы Украины. Впрочем, люди продолжают пренебрегать своей жизнью и здоровьем", - добавил Беседин.
Ранее сообщалось, что эвакуацию в Волчанске, что на Харьковщине, временно приостановили, поскольку сейчас подъезжать к городу опасно. В городе работают только военные.
Пожалуйста, подождите...
як що, це обов'язкова евакуація, то як можна відмовитись?
а як, що можна відмовитись, то, яка в сраку, обов'язкова?
суцільна профанація, від зе!шобли.
а тут на тобі...
прояв влади прислухатись до громадян...
а це ждуни, які будуть здавати наші позиції?
то, після звільнення, де було наше сбу?
так отож!
місцеві, вже знають, що таке кацапи. мабуть, їх влаштовує.
прикладів море і ще річка...
по харкову, це Дудін, який захищав
а судять його ті хто при наступі підарів втік а після втечі орків повернувся
Чьому ниєте?
У 2014 і стабільна ситуацію з управлінням держави була
І папіреднікі залишили грошей у бюджеті
І західні країни лярдами допомагали
Тобто, умови були однакові, але ситуація при зелених ригах суттєво краща.
З вашою аналітикою і якщо інші так аналізують і приймають рішення, я не дивуюся ситуації в країні.
А вообще такие дома обычно неслабые долги имеют, за землю или ещё что то, вполне можно сказать хозяину что пора.
Опять же, если пожилые или инвалиду в Германию можно поехать или ещё куда
"Опять же, если пожилые или инвалиду в Германию можно поехать или ещё куда"
наче це здоровій людині легко, не кажучи про старих чи інвалідів.
в тебе нема емпатії.
ну і ти втікач від проблем звичайний.
ще можна багато чого написати про тебе, та ти й сам знаєш, що людина ти - не дуже хороша.
Короче ничего больше ты не можешь написать потому что не знаешь ничего.
"им будет ( в десятки раз) лучше и проще в Германии, и не так уж и трудно туда поехать таким"
"А ты думаешь эмиграция это легко, взять поехать одному в никуда, ни с чем, ни к кому, непонятно какими документами или вообще без них?"
як воно в тебе в голові суміщається? *******. слава богу, що одним дурачком тут менше. і так багато таких.
Але клубочки - то найіажливіше, не переплутайте!
Та й ждунів там теж втстачає, нажаль
Це лише одиничний випадок! І таке майже у всіх! Молодь вся виїхала, лишилися старі!
Немає родичів, немає грошей, худоба(корова, кози, собаки)...
Що їм дає держава? Гуртожиток, до якого цього ж вечора прилітає С-300, поїсти і пакет із гуманітаркою? Це дуже потужно для людини 60+