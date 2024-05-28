7500 гражданских Купянской громады в Харьковской области отказались от обязательной эвакуации, - ГВА

На территории Купянской громады остается более 7500 жителей. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, гражданские граждане не выезжают с территории Купянской громады. Люди пренебрегают угрозой. На территории громады остается более 7500 гражданских. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации. Обязательная эвакуация из громады действует у нас уже год. Мы постоянно об этом говорим и уговариваем людей покинуть территорию громады из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов", - рассказал он.

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По словам главы ГВА, созданы все условия для безопасной эвакуации из громады.

"Мы создали все условия, чтобы люди спокойно выехали из зоны боевых действий. Мы отработали весь спектр действий. Также постоянно работает телефон горячей линии. Люди могут эвакуироваться в Харьков, или поехать в более безопасные регионы Украины. Впрочем, люди продолжают пренебрегать своей жизнью и здоровьем", - добавил Беседин.

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Ранее сообщалось, что эвакуацию в Волчанске, что на Харьковщине, временно приостановили, поскольку сейчас подъезжать к городу опасно. В городе работают только военные.