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Харьковщина (5576) эвакуация (1998) Купянск (542)

7500 гражданских Купянской громады в Харьковской области отказались от обязательной эвакуации, - ГВА

Евакуація з Купʼянської громади на Харківщині

На территории Купянской громады остается более 7500 жителей. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, гражданские граждане не выезжают с территории Купянской громады. Люди пренебрегают угрозой. На территории громады остается более 7500 гражданских. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации. Обязательная эвакуация из громады действует у нас уже год. Мы постоянно об этом говорим и уговариваем людей покинуть территорию громады из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов", - рассказал он.

Читайте: Эвакуированные жители Купянского района пытаются вернуться, чтобы посадить огороды и уехать, - глава РВА Канашевич

По словам главы ГВА, созданы все условия для безопасной эвакуации из громады.

"Мы создали все условия, чтобы люди спокойно выехали из зоны боевых действий. Мы отработали весь спектр действий. Также постоянно работает телефон горячей линии. Люди могут эвакуироваться в Харьков, или поехать в более безопасные регионы Украины. Впрочем, люди продолжают пренебрегать своей жизнью и здоровьем", - добавил Беседин.

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Ранее сообщалось, что эвакуацию в Волчанске, что на Харьковщине, временно приостановили, поскольку сейчас подъезжать к городу опасно. В городе работают только военные.
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Топ комментарии
+22
зачекайте!
як що, це обов'язкова евакуація, то як можна відмовитись?
а як, що можна відмовитись, то, яка в сраку, обов'язкова?
суцільна профанація, від зе!шобли.
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28.05.2024 08:42
+13
Выезжать в никуда? Если бы государство предоставляло жилье,то люди выезжали,а так попробуй на нищенскую пенсию снять жилье,за еду,комуналку и лекарства вообще реч неведется!
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28.05.2024 08:44
+8
Що вибрали у 2019, то й є.
Чьому ниєте?
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28.05.2024 08:52
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зачекайте!
як що, це обов'язкова евакуація, то як можна відмовитись?
а як, що можна відмовитись, то, яка в сраку, обов'язкова?
суцільна профанація, від зе!шобли.
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28.05.2024 08:42 Ответить
Ось чим відрізняється стан війни від військового стану.
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28.05.2024 08:46 Ответить
тцк людей пакує і нікуя не запитує, хочеш-шехочеш
а тут на тобі...
прояв влади прислухатись до громадян...
а це ждуни, які будуть здавати наші позиції?
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28.05.2024 08:58 Ответить
Місто Купʼянськ понад пів року перебувало під владою росіян: від початку війни керманичі здали військовим РФ місто без бою.

то, після звільнення, де було наше сбу?
так отож!
місцеві, вже знають, що таке кацапи. мабуть, їх влаштовує.
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28.05.2024 09:08 Ответить
сбу та другі силовики ловили тих хто боронив країну а не тих хто втік чи підігрував оркам
прикладів море і ще річка...
по харкову, це Дудін, який захищав
а судять його ті хто при наступі підарів втік а після втечі орків повернувся
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28.05.2024 09:39 Ответить
Вірять в ЗСУ?Вірять в ЄС ,що дозволять бити по рашці?
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28.05.2024 08:44 Ответить
Ждуни рашки переважно,або ті кому нема куди і за що їхати
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28.05.2024 09:07 Ответить
Выезжать в никуда? Если бы государство предоставляло жилье,то люди выезжали,а так попробуй на нищенскую пенсию снять жилье,за еду,комуналку и лекарства вообще реч неведется!
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28.05.2024 08:44 Ответить
Що вибрали у 2019, то й є.
Чьому ниєте?
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28.05.2024 08:52 Ответить
В 14 році було так само. Твлькі тодідопомога впо була 400 грн при умові що людина офіційно працевлаштована. Тоді взагалі нічкої евакуаціі не було. Сам виберешся - ну Ок. А не виберешся то твої проблеми. І допомогу макаронами давали як що ти пільгова категорія або вагітний афганець. Я не захищаю зелених , але зараз набагато краще допомагають біженцям ніж тоді.
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28.05.2024 09:10 Ответить
Звісно
У 2014 і стабільна ситуацію з управлінням держави була
І папіреднікі залишили грошей у бюджеті
І західні країни лярдами допомагали
Тобто, умови були однакові, але ситуація при зелених ригах суттєво краща.
З вашою аналітикою і якщо інші так аналізують і приймають рішення, я не дивуюся ситуації в країні.
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28.05.2024 09:22 Ответить
В 14 вообще помощи никакой практически не было. А выплаты положены были только пенсам и инвалидам.
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28.05.2024 13:15 Ответить
Полно пустых хат в пустых и полупустых селах, живи не хочу, с огородами, с уже насаженными садами, речкой, лесом. В крайнем случае можно и в палатке пожить ничо страшного, корона не спадет за сезон- другой
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28.05.2024 09:02 Ответить
Эти хаты это чья та собственность. Никто не пустит просто так в чужую хату. В селе под Старконом мне сдавали за 2000+ коммуналка. Это хата без воды и без полов !! Соседи сдали впо из Лисичанска за 5000+ коммуналка. Сильно наснимаешь ? А работы нет. !! Нигде и никакой.
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28.05.2024 09:14 Ответить
Да ? А вот соседу моей бабки участковый сказал живи в своей хате или продай другому, или снесем ее нахрен. Там повадились зеки фестивалить, колония недалеко.
А вообще такие дома обычно неслабые долги имеют, за землю или ещё что то, вполне можно сказать хозяину что пора.
Опять же, если пожилые или инвалиду в Германию можно поехать или ещё куда
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28.05.2024 09:23 Ответить
ти ж виїхав з України?
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28.05.2024 09:32 Ответить
Це було у 90ті роки
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28.05.2024 09:48 Ответить
ну і слава богу, чим менше в Україні таких, тим краще.
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28.05.2024 09:52 Ответить
Якіх, таких?
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28.05.2024 10:10 Ответить
таких, як ти.
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28.05.2024 10:11 Ответить
Я звісно очікував саме такої відповіді, бо й сліпому і глухому зрозуміло що в тебе у мізках гай шумить, жодної "членораздельнои" думки немає. Які саме до мене претензії, шановний? Чим я зволікав негоду вашого панства?
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28.05.2024 20:17 Ответить
ти так просто пишеш що
"Опять же, если пожилые или инвалиду в Германию можно поехать или ещё куда"
наче це здоровій людині легко, не кажучи про старих чи інвалідів.
в тебе нема емпатії.
ну і ти втікач від проблем звичайний.

ще можна багато чого написати про тебе, та ти й сам знаєш, що людина ти - не дуже хороша.
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28.05.2024 20:27 Ответить
Как раз благодаря эмпатии я и пишу что им будет ( в десятки раз) лучше и проще в Германии, и не так уж и трудно туда поехать таким. Втикач от проблем? А ты думаешь эмиграция это легко, взять поехать одному в никуда, ни с чем, ни к кому, непонятно какими документами или вообще без них? Я ж не беженцем ехал на шею кому-то садиться. И прошел я не через одну а ТРИ эмиграции. И да, сейчас я уем груши околачиваю и жирую вовсю, и живу в доме почти за миллион ,почти полностью выплаченным, но был и такой период когда я ел 3-4 раза в неделю, и далеко не досыта.
Короче ничего больше ты не можешь написать потому что не знаешь ничего.
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28.05.2024 20:54 Ответить
ну ти й дурачок.
"им будет ( в десятки раз) лучше и проще в Германии, и не так уж и трудно туда поехать таким"
"А ты думаешь эмиграция это легко, взять поехать одному в никуда, ни с чем, ни к кому, непонятно какими документами или вообще без них?"

як воно в тебе в голові суміщається? *******. слава богу, що одним дурачком тут менше. і так багато таких.
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29.05.2024 11:48 Ответить
Ты в натуре странный дядька. Они бы поехали и сели на шею немецкому налогоплательщику, сидели бы на ней годами, дрыгали бы ножками и очень комфортно себя чувствовали бы. Они не едут " ни к кому". Они едут в конкретное место, где у конкретнвх людей будет голова болеть о том что с ними теперь делать. У них одна задача-- доставить свою задницу туда, а не как выжить каждый божий день. Ладно, раздача слонов и эмпатии на сегодня закрыта, досвидос
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29.05.2024 12:30 Ответить
Какое право участковый имеет право указывать где и кому жить. ? Понятно если хата разваленная , вынесли двер и окна … то кому она нужна ?
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28.05.2024 13:13 Ответить
Та хата как раз дебелая была, любо дорого посмотреть. Небольшая, но сплошной кирпич везде, сарай кирпич, толчок на улице тоже кирпич. 15 км до Полтавы. По моему за 800 долларов ее продали, и это была нормальная цена. Что касается участкового, так и не такое творилось в 90е
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28.05.2024 20:09 Ответить
куда? куда? людям ехать ? в конче-заспу к зе-бобикам? так нет же вывезут нахер и кинут на призволяще!!!!!!
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28.05.2024 08:48 Ответить
Модно в резиденцию Януковича. Помню В 14 году грозились ее сдавать для впо. Сдали ? Пустили людей ? Ага ! Ш
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28.05.2024 09:15 Ответить
Почекуни а коротше ждуни параші примусова і є Примусова і все
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28.05.2024 08:55 Ответить
коли твою сім'ю примусово будуть вивозити в нікуди, побачимо, що ти заспіваєш
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28.05.2024 09:34 Ответить
дай свою адресу та забезпеч хоч одну сім'ю, патріот!
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28.05.2024 11:43 Ответить
Пздц! влада так дбає про людей, що краще смерть або путін 😭
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28.05.2024 09:09 Ответить
Моя хата-моя фортеця
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28.05.2024 09:28 Ответить
Їх вивезли і майже кинули напризволяще. Так, живуть десь в напівпоходних умовах. Щоб виїхати і далі десь знаходитись, треба гроші, гроші і ще раз гроші. Із тваринами не пускають. Люди, хто не погодився кинути свого собаку, ночують на вулиці.
Але клубочки - то найіажливіше, не переплутайте!
Та й ждунів там теж втстачає, нажаль
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28.05.2024 09:47 Ответить
Гадаю, що ждунів там левова частка. У нас тут теж таких вистачає, котрі свято вірять у правдивість історії по радянським книжкам та про те, що "народи раз'єдінілі і пассорілі". Це, блть, латишів/литовців/естонців з кацапами хтось там "пассоріл"! А те, що сталін свого часу надав їм тільки два варіанти (окупація або знищення), про це вони не знають.
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28.05.2024 10:12 Ответить
Так , мені із за тварин прийшлось перебувати хату без води та каналізації в якій 8 років ніхто не жив. Не хочу навіть згадувати той жах. Коли не було світла то взагалі Армагедон був. Дровяний котел не працював , тому що не працював насос. Зігрітися нічим було. Зараз в Німеччині. Пів року жила в розподільчому таборі з тваринами. Це колишній пологовий будинок. Нічого страшного та поганого )) зараз винаймаю теж житло , працюю та вчу мову. Перший раз у своєму житті працюю за освітою. Аж не віриться. В Україні не працювала , тому що треба було давати хабаря за посаду , а грошей таких не було. Німці взяли та навчають мене з нуля , навіть без знання мови. Бо в них брак кваліфікованих кадрів. Ніколи не думала що в 45 років буду працювати за фахом )
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28.05.2024 13:25 Ответить
Дуже важко розібратись чому не бажають,можливо нехочуть залишати господарства, а можливо чекають рашиків. Ось на днях читав інтерв*ю мешканки Скадовська,так вона говорить,що на сьогодні більшість мешканців міста ЗА РАШКУ,хоча на початку вторгнення було навпаки,а чого за рашку,бо ті дали пенсію в три рази більшу ніж Україна,газ,світло знизили в три рази,безкоштовні екскурсії,відпочинки--ОДНИМ СЛОВОМ,ДАЛИ ЗАГЛОТНУТИ,як по-первах і донеччанам і кримчанам,а далі ПОСТАНОВКА В СТОЙЛО і потім ниття на всю горлянку,що генеоцид,але буде вже запізно!!
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28.05.2024 11:32 Ответить
просто більшості нікуди їхати і нема за що жити! ти нікому, нхй, не потрібен у цій країні! кожному, хто засуджує їх вибір, варто запропонувати своє житло і допомогти грошима людям, які кидають все своє майно, все своє життя!
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28.05.2024 11:47 Ответить
з Вовчанська жінку евакуювали з породистим собакою! не дозволили бути разом у гуртожитку! собаку забрали до притулку! Слава Богу знайшлися небайдужі люди, які дали їм житло та господиня забрала собаку з притулку!
Це лише одиничний випадок! І таке майже у всіх! Молодь вся виїхала, лишилися старі!
Немає родичів, немає грошей, худоба(корова, кози, собаки)...
Що їм дає держава? Гуртожиток, до якого цього ж вечора прилітає С-300, поїсти і пакет із гуманітаркою? Це дуже потужно для людини 60+
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28.05.2024 11:54 Ответить
 
 