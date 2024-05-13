Эвакуированные жители Купянского района пытаются вернуться, чтобы посадить огороды и уехать, - глава РВА Канашевич

В Купянском районе Харьковской области, в котором сейчас происходят боевые действия, остается около 35 тыс. человек с 135 тыс. в начале полномасштабного вторжения. Некоторые из эвакуированных жителей пытаются вернуться, чтобы посадить огороды.

Об этом в эфире "Суспільне. Студія" рассказал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас люди не очень охотно эвакуируются. По большому счету, те, кто желал уехать, считал это нужным, они выехали. Просто сейчас началась эта "огородная" пора, и некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация, чтобы засадить огород и уехать. Вот так вот раз в неделю они потом появляются, чтобы его обрабатывать. То есть иллюзия мирной жизни она немного есть", - говорит Канашевич.

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По его словам, ситуация на Купянщине не изменилась.

"Единственное - немного расширилась география штурмовых действий, которые осуществляют российские оккупационные войска. Это в направлении населенного пункта Песчаного. А так, в общем говоря, от Синьковки до Кисловки, от Кисловки через Табаевку до Берестового враг постоянно осуществляет штурмовые действия", - говорит руководитель РВА.

"Они имеют разную интенсивность, но можно отметить, что в течение последней недели их действия немного оживились, и порой они пытаются по трем-четырем направлениям за сутки штурмовать. Впрочем, пока никакого успеха не имеют. Все наши позиции остаются за ними, Вооруженные силы находятся на местах и дают достойный отпор на этих направлениях", - подчеркнул он.

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Напомним, как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ситуация на Харьковщине критическая. Бутусов обратился к мэрам крупных городов с призывом оказать помощь воинам, которые защищают Харьковщину.