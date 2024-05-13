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Новости Война
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Эвакуированные жители Купянского района пытаются вернуться, чтобы посадить огороды и уехать, - глава РВА Канашевич

Обстріл Куп’янська

В Купянском районе Харьковской области, в котором сейчас происходят боевые действия, остается около 35 тыс. человек с 135 тыс. в начале полномасштабного вторжения. Некоторые из эвакуированных жителей пытаются вернуться, чтобы посадить огороды.

Об этом в эфире "Суспільне. Студія" рассказал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас люди не очень охотно эвакуируются. По большому счету, те, кто желал уехать, считал это нужным, они выехали. Просто сейчас началась эта "огородная" пора, и некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация, чтобы засадить огород и уехать. Вот так вот раз в неделю они потом появляются, чтобы его обрабатывать. То есть иллюзия мирной жизни она немного есть", - говорит Канашевич.

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По его словам, ситуация на Купянщине не изменилась.

"Единственное - немного расширилась география штурмовых действий, которые осуществляют российские оккупационные войска. Это в направлении населенного пункта Песчаного. А так, в общем говоря, от Синьковки до Кисловки, от Кисловки через Табаевку до Берестового враг постоянно осуществляет штурмовые действия", - говорит руководитель РВА.

"Они имеют разную интенсивность, но можно отметить, что в течение последней недели их действия немного оживились, и порой они пытаются по трем-четырем направлениям за сутки штурмовать. Впрочем, пока никакого успеха не имеют. Все наши позиции остаются за ними, Вооруженные силы находятся на местах и дают достойный отпор на этих направлениях", - подчеркнул он.

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Напомним, как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ситуация на Харьковщине критическая. Бутусов обратился к мэрам крупных городов с призывом оказать помощь воинам, которые защищают Харьковщину.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2068) Купянск (618)


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Топ комментарии
+9
Шо у цих людей в головах?
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13.05.2024 18:57
+8
Ну - посадити городи - це св"яте - віина віиною .......
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13.05.2024 18:57
+8
Це зрозуміє лише селянин. Для усіх інших - це божевільне самогубство.
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13.05.2024 19:12
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жителі Куп'янського району намагаються повернутися, щоб посадити городи

Так же ж георгієвські жуки усе на корені струблять!
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13.05.2024 18:55 Ответить
повертатись під обстріли щоб посадити город...
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13.05.2024 18:57 Ответить
Це зрозуміє лише селянин. Для усіх інших - це божевільне самогубство.
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13.05.2024 19:12 Ответить
прикинь, вони і з Німеччині їздять посадити город!
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13.05.2024 20:29 Ответить
Шо у цих людей в головах?
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13.05.2024 18:57 Ответить
У тих хто вірять таким новинам? От не знаю що у них в головах...
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13.05.2024 19:14 Ответить
а жерти що будуть_???
може влада їх забеспечить??
а куй там...
не буде картоплі, будуть голодні.
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13.05.2024 19:15 Ответить
Ну - посадити городи - це св"яте - віина віиною .......
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13.05.2024 18:57 Ответить
це дибілізм
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13.05.2024 19:13 Ответить
для городянини - дитини балкону
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13.05.2024 20:30 Ответить
та да на городі вмерти або покалічитися від розриву міни , чи приліту за ради відра молодої картоплі чи пару кіл огірків то велика гордість та повага .
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13.05.2024 22:41 Ответить
Капець...
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13.05.2024 19:08 Ответить
Які,курва,****"ті(((
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13.05.2024 19:13 Ответить
Це нашi фортифiкацiйнi споруди.
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13.05.2024 19:14 Ответить
Так люди лишились роботи і навіть тих 2000, що в тому році отримували!
А так хоча б картопля з огірками буде!
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13.05.2024 19:17 Ответить
Дивні люди. Держава про все потурбується. І накормить і напоїть і спатки вкладе.
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13.05.2024 19:18 Ответить
На Бога надійся - та сам не плошай.

А коли у "владі" - "квартал95" - особливо.
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13.05.2024 21:05 Ответить
..життя продовжується..
сам (на нервах, щоб відволіктися, а не тупо сидіти) обрізав виноград-фундук під обстрілами у 22му у Києві, коли над головою пролітали ********** і наші і кацапські.. допоки таки не виїхав "на своїх двоїх", коли кілька разів вибухнуло за кількадесят метрів та й світла не було вже третій тиждень.. а на наступний день, як поїхав, прилетіло і рознесло до фундаменту (зараз там галявинка) сусідський будинок і пошкодило частину мого.. повЕзло..
так шо, якщо є хоч якась можливість, краще все ж таки їхати аби не загинути "просто так", на радість кацапам
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13.05.2024 19:27 Ответить
Садить в огороды нужно противопехотную и противотанковую рассаду.
Тогда урожай будет отличный!
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13.05.2024 19:33 Ответить
Это как в колхозе. Пашешь ты, а урожай (
танк) все одно отберут
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14.05.2024 09:29 Ответить
 
 