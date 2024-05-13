Евакуйовані жителі Куп’янського району намагаються повернутися, щоб посадити городи й поїхати, - голова РВА Канашевич

У Куп’янському районі Харківської області, у якому наразі відбуваються бойові дії, залишається приблизно 35 тис. людей зі 135 тис. на початку повномасштабного вторгнення. Дехто з евакуйованих жителів намагаються повернутися, щоб посадити городи.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розказав начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз люди не дуже охочі евакуюватися. За великим рахунком, ті, хто бажав виїхати, вважав це за потрібне, вони повиїжджали. Просто зараз почалася ця "городня" пора, і деякі намагаються повернутися в ті населені пункти, звідки здійснюється обов'язкова евакуація, щоб засадити город і поїхати. Отак-от раз на тиждень вони потім з'являються, щоб його обробляти. Тобто ілюзія мирного життя вона трохи є", - говорить Канашевич.

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За його словами, ситуація на Куп'янщині незмінна.

"Єдине що — трішки розширилася географія штурмових дій, що їх здійснюють російські окупаційні війська. Це в напрямку населеного пункту Піщаного. А так, загалом кажучи, від Синьківки до Кислівки, від Кислівки через Табаївку до Берестового ворог постійно здійснює штурмові дії", - каже керівник РВА.

"Вони мають різну інтенсивність, але можна зазначити, що протягом останнього тижня їхні дії трішки пожвавішали, і часом вони намагаються по трьох-чотирьох напрямках за добу штурмувати. Утім, натепер жодного успіху не мають. Усі наші позиції залишаються за ними, Збройні сили перебувають на місцях і дають гідну відсіч на цих напрямках", - наголосив він.

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Нагадаємо, як повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов ситуація на Харківщині критична. Бутусов звернувся до мерів великих міст із закликом надати допомогу воїнам, які боронять Харківщину.