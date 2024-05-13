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Новини Війна
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Евакуйовані жителі Куп’янського району намагаються повернутися, щоб посадити городи й поїхати, - голова РВА Канашевич

Обстріл Куп’янська

У Куп’янському районі Харківської області, у якому наразі відбуваються бойові дії, залишається приблизно 35 тис. людей зі 135 тис. на початку повномасштабного вторгнення. Дехто з евакуйованих жителів намагаються повернутися, щоб посадити городи.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розказав начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз люди не дуже охочі евакуюватися. За великим рахунком, ті, хто бажав виїхати, вважав це за потрібне, вони повиїжджали. Просто зараз почалася ця "городня" пора, і деякі намагаються повернутися в ті населені пункти, звідки здійснюється обов'язкова евакуація, щоб засадити город і поїхати. Отак-от раз на тиждень вони потім з'являються, щоб його обробляти. Тобто ілюзія мирного життя вона трохи є", - говорить Канашевич.

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За його словами, ситуація на Куп'янщині незмінна.

"Єдине що — трішки розширилася географія штурмових дій, що їх здійснюють російські окупаційні війська. Це в напрямку населеного пункту Піщаного. А так, загалом кажучи, від Синьківки до Кислівки, від Кислівки через Табаївку до Берестового ворог постійно здійснює штурмові дії", - каже керівник РВА.

"Вони мають різну інтенсивність, але можна зазначити, що протягом останнього тижня їхні дії трішки пожвавішали, і часом вони намагаються по трьох-чотирьох напрямках за добу штурмувати. Утім, натепер жодного успіху не мають. Усі наші позиції залишаються за ними, Збройні сили перебувають на місцях і дають гідну відсіч на цих напрямках", - наголосив він.

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Нагадаємо, як повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов ситуація на Харківщині критична. Бутусов звернувся до мерів великих міст із закликом надати допомогу воїнам, які боронять Харківщину.

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2307) Куп’янськ (743)


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Топ коментарі
+9
Шо у цих людей в головах?
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13.05.2024 18:57
+8
Ну - посадити городи - це св"яте - віина віиною .......
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13.05.2024 18:57
+8
Це зрозуміє лише селянин. Для усіх інших - це божевільне самогубство.
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13.05.2024 19:12
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жителі Куп'янського району намагаються повернутися, щоб посадити городи

Так же ж георгієвські жуки усе на корені струблять!
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13.05.2024 18:55 Відповісти
повертатись під обстріли щоб посадити город...
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13.05.2024 18:57 Відповісти
Це зрозуміє лише селянин. Для усіх інших - це божевільне самогубство.
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13.05.2024 19:12 Відповісти
прикинь, вони і з Німеччині їздять посадити город!
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13.05.2024 20:29 Відповісти
Шо у цих людей в головах?
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13.05.2024 18:57 Відповісти
У тих хто вірять таким новинам? От не знаю що у них в головах...
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13.05.2024 19:14 Відповісти
а жерти що будуть_???
може влада їх забеспечить??
а куй там...
не буде картоплі, будуть голодні.
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13.05.2024 19:15 Відповісти
Ну - посадити городи - це св"яте - віина віиною .......
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13.05.2024 18:57 Відповісти
це дибілізм
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13.05.2024 19:13 Відповісти
для городянини - дитини балкону
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13.05.2024 20:30 Відповісти
та да на городі вмерти або покалічитися від розриву міни , чи приліту за ради відра молодої картоплі чи пару кіл огірків то велика гордість та повага .
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13.05.2024 22:41 Відповісти
Капець...
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13.05.2024 19:08 Відповісти
Які,курва,****"ті(((
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13.05.2024 19:13 Відповісти
Це нашi фортифiкацiйнi споруди.
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13.05.2024 19:14 Відповісти
Так люди лишились роботи і навіть тих 2000, що в тому році отримували!
А так хоча б картопля з огірками буде!
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13.05.2024 19:17 Відповісти
Дивні люди. Держава про все потурбується. І накормить і напоїть і спатки вкладе.
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13.05.2024 19:18 Відповісти
На Бога надійся - та сам не плошай.

А коли у "владі" - "квартал95" - особливо.
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13.05.2024 21:05 Відповісти
..життя продовжується..
сам (на нервах, щоб відволіктися, а не тупо сидіти) обрізав виноград-фундук під обстрілами у 22му у Києві, коли над головою пролітали ********** і наші і кацапські.. допоки таки не виїхав "на своїх двоїх", коли кілька разів вибухнуло за кількадесят метрів та й світла не було вже третій тиждень.. а на наступний день, як поїхав, прилетіло і рознесло до фундаменту (зараз там галявинка) сусідський будинок і пошкодило частину мого.. повЕзло..
так шо, якщо є хоч якась можливість, краще все ж таки їхати аби не загинути "просто так", на радість кацапам
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13.05.2024 19:27 Відповісти
Садить в огороды нужно противопехотную и противотанковую рассаду.
Тогда урожай будет отличный!
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13.05.2024 19:33 Відповісти
Это как в колхозе. Пашешь ты, а урожай (
танк) все одно отберут
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14.05.2024 09:29 Відповісти
 
 