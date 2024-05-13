Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення

Російські окупаційні війська обстріляли Коротич на Харківщині, є влучання у ферму. Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти атакували ферму в Коротичі Харківського району

Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються.

У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи.

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