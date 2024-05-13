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Новини Війна
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Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення

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Російські окупаційні війська обстріляли Коротич на Харківщині, є влучання у ферму. Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти атакували ферму в Коротичі Харківського району

Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються.

У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи.

Читайте: Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку. Рашисти застосовують тактику випаленої землі, - поліція Харківщини

Автор: 

обстріл (28303) Харківщина (6054)


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Вони ведуть геноцидну війну на повне знищення. І вони її виграють - в сенсі Українці втечуть бо наша влада робила на харківщині дороги на 320 млн
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13.05.2024 17:28 Відповісти
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13.05.2024 19:40 Відповісти
 
 