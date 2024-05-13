Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення
Російські окупаційні війська обстріляли Коротич на Харківщині, є влучання у ферму. Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Так, окупанти атакували ферму в Коротичі Харківського району
Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються.
У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи.
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Михайло Иляш
показати весь коментар13.05.2024 17:28 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар13.05.2024 19:40 Відповісти Мені подобається 0
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