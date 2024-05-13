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Новости Война
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Оккупанты ударили по ферме на Харьковщине: Погиб мужчина, 3 человека получили ранения

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Российские оккупационные войска обстреляли Коротич на Харьковщине, есть попадание в ферму. Погиб мужчина, 3 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты атаковали ферму в Коротиче Харьковского района

Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются.

В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, она госпитализирована в медицинское учреждение.

Читайте: Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку. Рашисты применяют тактику выжженной земли, - полиция Харьковщины

Автор: 

обстрел (26982) Харьковщина (5577)


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Вони ведуть геноцидну війну на повне знищення. І вони її виграють - в сенсі Українці втечуть бо наша влада робила на харківщині дороги на 320 млн
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13.05.2024 17:28 Ответить
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13.05.2024 19:40 Ответить
 
 