Оккупанты ударили по ферме на Харьковщине: Погиб мужчина, 3 человека получили ранения
Российские оккупационные войска обстреляли Коротич на Харьковщине, есть попадание в ферму. Погиб мужчина, 3 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты атаковали ферму в Коротиче Харьковского района
Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются.
В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, она госпитализирована в медицинское учреждение.
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Михайло Иляш
показать весь комментарий13.05.2024 17:28 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий13.05.2024 19:40 Ответить Мне нравится 0
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