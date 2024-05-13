Оккупанты ударили по ферме на Харьковщине: Погиб мужчина, 3 человека получили ранения

Российские оккупационные войска обстреляли Коротич на Харьковщине, есть попадание в ферму. Погиб мужчина, 3 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты атаковали ферму в Коротиче Харьковского района

Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются.

В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, она госпитализирована в медицинское учреждение.

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