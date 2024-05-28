7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА
На території Куп’янської громади залишається понад 7500 жителів. Майже всі вони написали письмові відмови від обов’язкової евакуації.
Про це повідомив начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, цивільні громадяни не виїжджають з території Купʼянської громади. Люди нехтують загрозою. На території громади залишається понад 7500 цивільних громадян. Майже всі вони написали письмові відмови від обовʼязкової евакуації. Обовʼязкова евакуація з громади діє в нас вже рік. Ми постійно про це говоримо й вмовляємо людей покинути територію громади через постійні обстріли з боку окупантів", - розповів він.
За словами очільника МВА, створені всі умови для безпечної евакуації з громади.
"Ми створили всі умови, щоб люди спокійно виїхали з зони бойових дій. Ми відпрацювали весь спектр дій. Також постійно працює телефон гарячої лінії. Люди можуть евакуюватись до Харкова, або поїхати в більш безпечні регіони України. Втім, люди продовжують нехтувати своїм життям та здоровʼям", - додав Беседін.
Раніше повідомлялося, що евакуацію у Вовчанську, що на Харківщині, тимчасово призупинили, оскільки наразі під’їжджати до міста небезпечно. У місті працюють лише військові.
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як що, це обов'язкова евакуація, то як можна відмовитись?
а як, що можна відмовитись, то, яка в сраку, обов'язкова?
суцільна профанація, від зе!шобли.
а тут на тобі...
прояв влади прислухатись до громадян...
а це ждуни, які будуть здавати наші позиції?
то, після звільнення, де було наше сбу?
так отож!
місцеві, вже знають, що таке кацапи. мабуть, їх влаштовує.
прикладів море і ще річка...
по харкову, це Дудін, який захищав
а судять його ті хто при наступі підарів втік а після втечі орків повернувся
Чьому ниєте?
У 2014 і стабільна ситуацію з управлінням держави була
І папіреднікі залишили грошей у бюджеті
І західні країни лярдами допомагали
Тобто, умови були однакові, але ситуація при зелених ригах суттєво краща.
З вашою аналітикою і якщо інші так аналізують і приймають рішення, я не дивуюся ситуації в країні.
А вообще такие дома обычно неслабые долги имеют, за землю или ещё что то, вполне можно сказать хозяину что пора.
Опять же, если пожилые или инвалиду в Германию можно поехать или ещё куда
"Опять же, если пожилые или инвалиду в Германию можно поехать или ещё куда"
наче це здоровій людині легко, не кажучи про старих чи інвалідів.
в тебе нема емпатії.
ну і ти втікач від проблем звичайний.
ще можна багато чого написати про тебе, та ти й сам знаєш, що людина ти - не дуже хороша.
Короче ничего больше ты не можешь написать потому что не знаешь ничего.
"им будет ( в десятки раз) лучше и проще в Германии, и не так уж и трудно туда поехать таким"
"А ты думаешь эмиграция это легко, взять поехать одному в никуда, ни с чем, ни к кому, непонятно какими документами или вообще без них?"
як воно в тебе в голові суміщається? *******. слава богу, що одним дурачком тут менше. і так багато таких.
Але клубочки - то найіажливіше, не переплутайте!
Та й ждунів там теж втстачає, нажаль
Це лише одиничний випадок! І таке майже у всіх! Молодь вся виїхала, лишилися старі!
Немає родичів, немає грошей, худоба(корова, кози, собаки)...
Що їм дає держава? Гуртожиток, до якого цього ж вечора прилітає С-300, поїсти і пакет із гуманітаркою? Це дуже потужно для людини 60+