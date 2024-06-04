Ворог застосовує весь доступний арсенал зброї на Харківському напрямку, за добу відбулося 11 боєзіткнень, - ОТУВ "Харків"

За минулу добу, 3 червня 2024 року, на Харківському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень, армія РФ втратила на зазначеному напрямку понад 170 військових.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Повх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Бойові дії на Харківському напрямку

"В зоні відповідальності ОТУВ "Харків" наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони. Загалом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ 17 авіаційних ракетних ударів, а також 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 238 обстрілів", - сказав Повх.

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Втрати ворога на Харківському напрямку за добу

За його словами, втрати ворога на Харківському напрямку становлять 174 особи. Російські війська також втратили одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної техніки та 11 БпЛА.

"Ворог застосовує весь арсенал зброї, який йому доступний: використовує авіацію, артилерію й тактику малих груп. Також ворог продовжує оснащення своїх рубежів, але Збройні сили України знищують спецтехніку ворога", - додав речник ОТУВ "Харків".

Він також зазначив, що в середньому за добу показники втрат ворога можуть коливатися. В останні дні ворог втрачав від 130 до 250 осіб на добу. Вони намагаються маневрувати резервами.

"На заміну підрозділам, які вже "вибиті" українською артилерією, вони намагаються "заводити" свіжі сили. Інколи їм це вдається, інколи цей факт заперечує українська артилерія. Коли ми маємо справу з таким схибленим ворогом, як Росія - можливо все", - наголосив Повх.

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Речник підкреслив, що українські штаби та органи військового управління розробляють плани відсічі при розвитку будь-яких подій, тому будь-яка дія з боку армії РФ не буде несподіванкою для української сторони.

За даними Генштабу, 3 червня бої точилися в районі Липців та Вовчанська.