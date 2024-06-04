В районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения, продолжается бой, - Генштаб

С начала этих суток, 4 июня 2024 года, на фронте уже произошло 28 боевых столкновений. Враг осуществил шесть попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, захватчики осуществили один ракетный удар с использованием двух ракет и один авиационный удар с применением двух КАБов, 24 раза атаковали дронами-камикадзе, 614 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении с начала суток агрессор активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.

По уточненным данным, за вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 174 оккупанта. Кроме того, наши воины уничтожили одну боевую бронированную машину, 12 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены семь артиллерийских систем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники.

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На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Степной Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируемая. Потерь позиций не допущено.

За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 125 человек. Уничтожен один танк, два автомобиля и наземный дрон. Повреждены две артиллерийские системы и один зенитно-ракетный комплекс противника.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются приблизиться к нашим позициям неподалеку Ямполя. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении с начала суток украинские воины отражают штурмовые действия врага в районе Клещиевки. Наши защитники успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.

"На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг осуществил уже шесть попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего. Две атаки отбиты, четыре боестолкновения еще продолжаются. Подразделения Сил обороны прилагают максимум усилий для сдерживания российских захватчиков и недопущения их продвижения в глубину нашей территории", - говорится в сводке.

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По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор потерял на этом направлении 116 человек погибшими и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины, два средства РЭБ и два автомобиля.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. В районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций, продолжается бой.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении с начала суток уже отбита одна вражеская атака вблизи Старомайорского. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Золотой Нивы. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения вблизи Крынков. Потерь наших позиций не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применяет весь доступный арсенал оружия на Харьковском направлении, за сутки произошло 11 боеприкосновений, - ОТУВ "Харьков"

Ранее в ОТГВ "Харьков" заявляли, что враг применяет весь доступный арсенал оружия на Харьковском направлении, за сутки произошло 11 боестолкновений. По данным Генштаба, 3 июня на Харьковском направлении бои шли в районе Липцов и Волчанска.