Сили оборони відбили штурм біля Красногорівки, ще одне боєзіткнення триває, - Генштаб

З початку доби, 4 червня 2024 року, на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії російських загарбників, знищують піхоту та техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, не полишає ворог спроб завдавати підступних ударів артилерією зі своєї території по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Так, з напрямку Єлизаветівка (РФ) завдано удару по Кіндратівці, з Сухіновки (РФ) по Катеринівці, з Кириловки (РФ) по Єліному.

Також російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку з початку доби українськими військами відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення триває поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки.

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки та Калинівки. Обидві спроби були невдалими. Ще одне боєзіткнення триває в районі Андріївки. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 25. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Калинового, Новопокровського. 11 атак наші воїни відбили, ще 14 - тривають. Ситуація напружена, але контрольована.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили одну штурмову дію біля Красногорівки, ще одне боєзіткнення триває.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог тричі атакував біля Старомайорського, Костянтинівки та Золотої Ниви. Успіху не мав. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку російські війська намагалися потіснити наші підрозділи в районі Роботиного. Зазнали невдачі та відійшли.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринків. Атаки відбито. Ситуація контрольована.

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На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Раніше Генштаб інформував, що у районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи, триває бій

Раніше в ОТУВ "Харків" заявляли, що ворог застосовує весь доступний арсенал зброї на Харківському напрямку, за добу відбулося 11 боєзіткнень. За даними Генштабу, 3 червня на Харківському напрямку бої точилися в районі Липців та Вовчанська.