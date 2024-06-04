Минулої доби окупанти 2200 разів обстріляли територію України - Генштаб

Російські загарбники не припиняють обстрілів території України. Минулої доби зафіксовано 2200 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Російські окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари, застосувавши 8 ракет, 62 авіаудари, зокрема, із застосуванням 56 керованих авіаційних бомб, здійснили 2200 обстрілів, серед них 128 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - сказав він.

Ковальов зазначив, що за минулу добу ЗСУ вразили п'ять районів зосередження особового складу, артилерійський засіб, два склади боєприпасів, чотири засоби протиповітряної оборони російських військових.

Нагадаємо, протягом доби відбулося загалом 137 бойових зіткнень. 52 атаки Сили оборони відбили на Покровському напрямку, який наразі є "найгарячішим".

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