Ракетна атака на Дніпро: кількість поранених зросла до 7. ФОТОрепортаж

Кількість поранених внаслідок ранкової атаки ворога на Дніпро зросла до 7. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні.

"Загалом - 7 постраждалих, серед них двоє дітей", - уточнив Лисак.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру.