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Ракетна атака на Дніпро: кількість поранених зросла до 7. ФОТОрепортаж

Кількість поранених внаслідок ранкової атаки ворога на Дніпро зросла до 7. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні.

"Загалом - 7 постраждалих, серед них двоє дітей", - уточнив Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунали вибухи

Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру.

Автор: 

Дніпро (3282) обстріл (28687)


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Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k

Ось така херня, шановні Українці!!
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04.06.2024 08:49 Відповісти
а замість Сирського
поставлять або безуглу або
ЗЕнерала баканова
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04.06.2024 09:06 Відповісти
Отак мало-помалу дотрахаються і до мишей.
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04.06.2024 09:44 Відповісти
***.. Два прильота, а у них "збили"
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04.06.2024 09:51 Відповісти
Я Вам відкрию велику таємницю - збиті ракети не зникають у альтернативному всесвіті, а падають на землю і теж можуть завдати значної шкоди, особливо якщо це відбувається посеред міста.
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04.06.2024 10:53 Відповісти
А дві збиті можуть в одне місце упасти?
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04.06.2024 12:13 Відповісти
Відкрийте й цей секрет.
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04.06.2024 12:24 Відповісти
 
 