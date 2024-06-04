Ракетна атака на Дніпро: кількість поранених зросла до 7. ФОТОрепортаж
Кількість поранених внаслідок ранкової атаки ворога на Дніпро зросла до 7. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні.
"Загалом - 7 постраждалих, серед них двоє дітей", - уточнив Лисак.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру.
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https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
Ось така херня, шановні Українці!!
поставлять або безуглу або
ЗЕнерала баканова