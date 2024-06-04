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Дніпро місто (2695) обстріл (27098)

Сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. 6 поранених, серед них немовля. ФОТО

Зранку 4 червня у Дніпрі лунали вибухи, ворог атакував місто ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

Серед них - діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих - 68-річний чоловік та три жінки - 32, 36 і 56 років.   Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

"Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюємо", - додав Лисак.

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Обстріл Дніпра 4 червня: пошкоджено півтора десятка авто
Обстріл Дніпра 4 червня: вибиті вікна у приватних будинках
Обстріл Дніпра 4 червня

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Сруськай мір з прутіним казиться в Мирній Україні, перед своїм кінцем!
показати весь коментар
04.06.2024 08:31 Відповісти
 
 