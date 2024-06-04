Ракетная атака на Днепр: количество раненых возросло до 7. ФОТОрепортаж
Количество раненых в результате утренней атаки врага на Днепр возросло до 7. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, стало известно о еще одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, он в больнице.
"В общей сложности, 7 пострадавших, среди них - двое детей", - уточнил Лысак.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, силы ПВО утром сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру.
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https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
Ось така херня, шановні Українці!!
поставлять або безуглу або
ЗЕнерала баканова