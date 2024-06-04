Ракетная атака на Днепр: количество раненых возросло до 7. ФОТОрепортаж

Количество раненых в результате утренней атаки врага на Днепр возросло до 7. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, стало известно о еще одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, он в больнице.

"В общей сложности, 7 пострадавших, среди них - двое детей", - уточнил Лысак.

Также читайте: В Днепре были слышны взрывы





















Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, силы ПВО утром сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру.