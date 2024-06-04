РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4676 посетителей онлайн
Новости Фото
3 210 7

Ракетная атака на Днепр: количество раненых возросло до 7. ФОТОрепортаж

Количество раненых в результате утренней атаки врага на Днепр возросло до 7. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, стало известно о еще одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, он в больнице.

"В общей сложности, 7 пострадавших, среди них - двое детей", - уточнил Лысак.

Также читайте: В Днепре были слышны взрывы

Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро 4 червня 2024 року

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, силы ПВО утром сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру.

Автор: 

Днепр (4426) обстрел (27351)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k

Ось така херня, шановні Українці!!
показать весь комментарий
04.06.2024 08:49 Ответить
а замість Сирського
поставлять або безуглу або
ЗЕнерала баканова
показать весь комментарий
04.06.2024 09:06 Ответить
Отак мало-помалу дотрахаються і до мишей.
показать весь комментарий
04.06.2024 09:44 Ответить
***.. Два прильота, а у них "збили"
показать весь комментарий
04.06.2024 09:51 Ответить
Я Вам відкрию велику таємницю - збиті ракети не зникають у альтернативному всесвіті, а падають на землю і теж можуть завдати значної шкоди, особливо якщо це відбувається посеред міста.
показать весь комментарий
04.06.2024 10:53 Ответить
А дві збиті можуть в одне місце упасти?
показать весь комментарий
04.06.2024 12:13 Ответить
Відкрийте й цей секрет.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:24 Ответить
 
 