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Угорщина (2151) Віктор Орбан (517)

Угорщина - єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні, - Орбан

орбан,угорщина

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна - "єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Орбан пояснив, що в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії і гинуть.

"Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", — зазначив угорський прем'єр.

Орбан також вважає, що дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю спричинить "сильну реакцію Росії".

"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок", — сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ, яка не може перемогти навіть Україну, навряд чи здатна "проковтнути" Захід. Шанси на це надзвичайно малі, - Орбан

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Топ коментарі
+40
****, то допомогай, щоб не гинули, а не пи.....ди ротом і не вилизуй ху..лу сраку. Дебіл!
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04.06.2024 19:12
+34
Вони - громадяни України в першу чергу. А мова спілкування - на вибір.
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04.06.2024 19:13
+33
"Якщо ми дозволимо"

Хто це "ми", ти, пітар циганський? Ти хоч патрон пожертвував щоб "громадяни уйобщини" не гинули, шваль підруснява?
Марш до буди, чмо бздливе.
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04.06.2024 19:14
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****, то допомогай, щоб не гинули, а не пи.....ди ротом і не вилизуй ху..лу сраку. Дебіл!
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04.06.2024 19:12 Відповісти
Врет как дышит
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04.06.2024 19:12 Відповісти
Запустити б йому сапера Водічку з братвою і бравого солдата Швейка...
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04.06.2024 19:53 Відповісти
«Прийшли кочівники з Азії у Карпати Скуштували у місцевих жителів галушок - «щипанки» Потім - «затірки» Сподобалося! Назвали «щипанку» - «чіпетке», а «затірку» - «тархонею» Оголосили їх «національними стравами» , а себе «європейським народом» І «бикують» у центрі Європи вже більше тисячі років

Питання: «Хто це?» і «Скільки терпіть будемо?»
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04.06.2024 20:30 Відповісти
Це пи...ць ! Дайтє єму сєльодкі !!!
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04.06.2024 19:12 Відповісти
Є хіба дорога. Дешеву, по 8 закупила якась жіночка з Банкової. Всю партію.
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04.06.2024 19:26 Відповісти
Так чому б не забрати усі ті громади та меншини на рідну мадьяршину.
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04.06.2024 19:12 Відповісти
бо ті мадьяри з собою ще й приграничну землю прихопити хочуть
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04.06.2024 19:19 Відповісти
Вони самі не хочуть! Бо оте "подвійне громадянство" надає купу переваг
1) жителям України з угорським паспортом йде грошова допомога (щомісячно)
2) ці "громадяни Угорщини" мають право отримать БЕЗПЛАТНО вищу освіту угорською мовою (для жителів Угорщини вона платна)
3) можливість отримувать "європейські" зарплати і жить за "українськими" цінами (це - для жителів прикордонних районів)
4) Прекрасна моживість легально "контрабасить"
Оце все - лише "навскидку"
Якщо все це "перекрить" - вони все це втрачають і стають "просто мадярами" - без будь-яких "смачних плюшок"
Приклад: до 2014-го російські моряки у Севастополі отримували надбавку грошового забезпечення - "за службу за рубежом" Після анексії Криму Росією цю надбавку зняли - бо визнали Крим територією Росії А тепер ще й кинули їх воювать та гинуть в боях Питання - російські моряки у Криму - від цього "в захваті"?
У мадяр завжди існувала "ідея-фікс" - створення "Великої Мадярорсаг" Саме тому вони старалися насильно мадяризувать все населення що потрапляло під їх владу І це не тільки ХХ століття І не тільки українці В 1848-му було те саме І поширювалося воно і на словаків і на словенців з сербами та хорватами І на румун з болгарами І навіть на австрійців які залишилися проживать на території Угорщини після розпаду Австро-Угорської імперії! Саме цим зараз Орбан і займається
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05.06.2024 07:01 Відповісти
Вони - громадяни України в першу чергу. А мова спілкування - на вибір.
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04.06.2024 19:13 Відповісти
Саме так, згідно українського законодавства наявність іншого громадянства не має значення. Це по-перше. А по-друге, воюють особи, які окрім українського мають польське, румунське чи чеське громадянство. Але ніхто про це не ******** - лише орбан.
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04.06.2024 19:17 Відповісти
Взагалі то вони перед тим як набути громадянство Угорщини мали полишити громадянство України. І якщо вони в ЗСУ, отже вони не відмовилися від українського громадянства. Отже пан Орбан, шось Ви тут плутаєте. Або зізнаєтеся, що видали угорські паспорти незаконно
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04.06.2024 23:15 Відповісти
"Якщо ми дозволимо"

Хто це "ми", ти, пітар циганський? Ти хоч патрон пожертвував щоб "громадяни уйобщини" не гинули, шваль підруснява?
Марш до буди, чмо бздливе.
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04.06.2024 19:14 Відповісти
Орбан! Родіна (мать!) зовйот!
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04.06.2024 19:46 Відповісти
Чому це циганський? Він чистокровний єврей і жінка його також
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04.06.2024 20:42 Відповісти
то значить йому насрати на тих, кому він видав паспорти?
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04.06.2024 19:14 Відповісти
Венгерская пророссийская группа вербует венгерских наемников через российские социальные сети, обещая высокие зарплаты, гражданство и социальную поддержку в обмен на борьбу против Украины. Так называемый Легион Святого Стефана (Szent István Légioja) начал вербовку наемников в российскую армию в сентябре 2023 года
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04.06.2024 19:14 Відповісти
и шановний єс води в рота набрав?
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04.06.2024 22:54 Відповісти
У тебе навколо рота ***** намироточив, витри, не ганьбися, *****смок.
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04.06.2024 19:14 Відповісти
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04.06.2024 19:27 Відповісти
От чесно хочеться взять і влупить ляща по цій пиці щоб аж свідомість втратив падло
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04.06.2024 19:15 Відповісти
Так нахєра ж ти палки в колеса пихаєш щоб Україну не прийняли в ЕС? Плюс якщо Україна програє то твої "громадяни" взагалі в Воркуті опиняться.
Ти довбай-об, Вітя?
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04.06.2024 19:15 Відповісти
Та путлєр йому пообіцяв всю Західну Україну, ось він губені й розкатав й борзоти піднабрався..
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04.06.2024 19:49 Відповісти
орбан як ота мавпа що обирала між розумними та красівимі...
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04.06.2024 19:20 Відповісти
Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі - заткнути тобі пельку…. Доказ тому є ще живий Фіцо…
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04.06.2024 19:21 Відповісти
чомусь ще живий Фісо.
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04.06.2024 20:47 Відповісти
Так навпаки мав би перейматись і допомагати Україні вступити в ЄС та НАТО. Але Орбану чхати на тих кому він роздав угорські аусвайси, бо ціль отримати автономію та хапнути територію України. Зрештою нічого нового, один сценарій який написаний в кремлі.
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04.06.2024 19:26 Відповісти
Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи.

Здавайтесь росіянам. Мадярам виділять резервацію між Волгою й Уралом. Повертайтеся до рідних "стійбищ", якщо й за 1000 років до Європи не вписуєтесь.
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04.06.2024 19:27 Відповісти
В чому Угорщина справді унікальна - так то в тому, що це справді єдина країна в ЄС, яку хочуть позбавити голосу за прокацапську позицію.
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04.06.2024 19:29 Відповісти
і все одно не позбавлять
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04.06.2024 22:55 Відповісти
Не факт. Але риторика Орбана таки зміниться.
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04.06.2024 23:00 Відповісти
нічого не зміниться
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04.06.2024 23:29 Відповісти
Угорщина - єдина країна ЄС, керiвники якої заохочують та приймають участь у вбивствi своїх громадян.
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04.06.2024 19:29 Відповісти
Немцов сказав би: "Він теж йо..тий"
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04.06.2024 19:34 Відповісти
воно з кацапами вже договорилося, що частина України при перемозі кацапів відійде мадярам, якщо ми їм дозволимо.
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04.06.2024 19:39 Відповісти
Так виїздіть всі на*уй звідси, чого ви сидите в такій небезпеці?
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04.06.2024 19:39 Відповісти
здох би ти, єдінствєнний ти наш!
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04.06.2024 19:40 Відповісти
Усі зрадники, хто таємно отримав мадярський паспорт, можуть оголосить про це публічно і звалити в свою улюблену мадярщину. Жоден громадянин мадярщини не міг загинути, якби добровільно, не виказавши свій справжній паспорт, не пішов на війну. Отже, фюрер мадярщини патякає не про паспорти. Він вважає усіх мешканців Закарпаття мадярами. Робимо висновки.
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04.06.2024 19:41 Відповісти
Цей ідіот знає що в Україні не можна мати подвійне громадянство?
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04.06.2024 19:47 Відповісти
А Орбан сейчас на стороне рашки которая убивает етих етнических венгров.
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04.06.2024 20:00 Відповісти
З кам'яного віку як повелося так і по сьогодення - ціну мають тільки ресурси, земля і персональна вигода для вождя, а не люди.
Що для *****, що для Орбана, що для будь-кого. Всі це знають, тільки говорити сьогодні про це не можна.
Срати він хотів на всіх венгрів якщо є шанс отримати в першу чергу щось для себе.
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04.06.2024 20:11 Відповісти
Та пішов він в сраку!
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04.06.2024 20:05 Відповісти
Вони громадяни угорщини у себе на кухні, а в державі Україна вони українці. Пнх *********.
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04.06.2024 20:06 Відповісти
У нас поржали - обрали зебіла...
У них - орбіла...
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04.06.2024 20:11 Відповісти
Мне то почему то кажеться что родители или близкие родственники товарища виктора не из дворников, вахтёров или грузщиков...Хотя я могу и ошибаться ...и он просто талантливый приспособленец ( как говорил Воланд в романе Булгакова Мастер и Маргарита) и просто очень хорошо ловит направление ветра...особенно политического...Как там говорят на болотах...один раз не...передаст? И пришли до влады в угорщине после того, как советские танки раздавили угорских постанцев в 1956 року...Оманом взяли в полон тех кто сопротивлялся советскому режиму, типо запросили на перемовини и ...Имре Нади и других членов колишнего угорского правительства...просто казнили...А величайшие лидоры так называемой европы того времени скромно промолчали...ну типа как всегда, проявили большую озабоченность...Ну а насчёт угорцев в Украине хватит их обзывать национальным меншинством...потому что они не какое не меншинство а национальное сообщество...Какая разница? А окуительная...национальное меншинство не имеет своего государства, например цыгане, татары, курды и так далее...Со всеми из того выплывающими последствиями....А что у угорцев нет государства? Таким макаром и орки роблять свою справу...россияне в Украине меньшинство...
Виктор мриет про великую угорщину в состав которой входит и Закарпатье...мечтать иногда вредно...Интересно што он будет говорить после поражения оркостана и развала болот? Произошла чудовищная ошибка?...
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04.06.2024 20:11 Відповісти
*** , а как с таким пердоногом могут жить сами венгры , видя что През несёт такую диЧ , впечатление что нет народа вообще , один ОрГан у микрофона....
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04.06.2024 20:24 Відповісти
он его поддерживают. Опрос был недавно.
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04.06.2024 22:56 Відповісти
💊💊💊
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04.06.2024 20:27 Відповісти
Урок Фіцо так нічому і не навчив...
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04.06.2024 20:31 Відповісти
"венгерские граждане из мадьярского меньшинства"
- хто вони?
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04.06.2024 20:38 Відповісти
Угорці, нє?
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04.06.2024 20:50 Відповісти
Вимкніть підара!
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04.06.2024 20:46 Відповісти
Передайте Орбану, что за два года, половину черноморского флота западным оружием потопили.
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04.06.2024 20:57 Відповісти
- Фицо?
- Нет, не слышали (
-
- (
- =(((((((((((((((
-(((((((((((((((((((
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04.06.2024 20:58 Відповісти
Орбан: дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю спричинить "сильну реакцію Росії".

"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок" - Орбан
Конфлікт між здоровим глуздом/знанням історії, боягузтвом, шкурним інтересом - вибори, корупційним інтерес замість перспективи.


Який інстинкт візьме верх?

Діячі типу Черчіля перевелися - залишилися Чемберлени. Такий результат негативного відбору в політиці...

Варта Путіну повторити свою ядерну риторику і "два шага назад"...

А тим часом Т.зв. фермери в Полщі отримали черговий транш Кремля і знову готові перекривати границю з Україною - не з Білоросією, а з Україною
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04.06.2024 21:00 Відповісти
Викинуть Угорщину з ЄС - і громадяни ЄС перестануть гинути.
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04.06.2024 21:26 Відповісти
Признався, що роздавав паспорти всім бажаючим, як Пуйло.
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04.06.2024 21:33 Відповісти
Ми надаємо дозвіл.... Ви, це хто? Ти там до чого дописався? Яку зброю ти передав України щоб надавати нам дозвіл? Мудак.
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04.06.2024 22:05 Відповісти
"...спричинить "сильну реакцію Росії" - під "сильною реакцією" він має на увазі діарею?
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05.06.2024 09:49 Відповісти
 
 