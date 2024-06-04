Угорщина - єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна - "єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Орбан пояснив, що в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії і гинуть.

"Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", — зазначив угорський прем'єр.

Орбан також вважає, що дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю спричинить "сильну реакцію Росії".

"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок", — сказав він.

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