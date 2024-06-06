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Минобороны Японии передало Украине 101 транспортное средство. ФОТО
Министерство обороны Японии передало Украине партию транспортных средств.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Японии в Украине.
"На запрос украинского правительства Министерство обороны и Силы самообороны Японии предоставили партию транспортных средств в соответствии с решением, принятом в мае 2023 года", - говорится в сообщении.
Партия из 101 автомобиля прибыла в Польшу 5 июня, а затем была передана Украине.
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як кирюха тимошенко буде їздити на такому по Хрещатику ?
Каждая из дружественных стран делает больше чем весь лидорский Охвис + Умеров +
ахметкинШмыгаль
Канадська компанія Inkas Armored, яка спеціалізується на створенні бронеавтомобілів і бронюванні стандартних автомобілів, представила свій новий проект - за основу був узятий пікап Toyota Tundra останнього покоління. Модель отримала бронежилетний захист, але візуально новинка майже не видає своєї нової суті, оскільки броня являє собою капсулу, інтегровану всередину автомобіля.
Модель витримує одночасну детонацію двох гранат ДМ51, а також атаку стрілецькою зброєю калібру 7,62×63 мм. Автомобіль має закриту броньовану капсулу, яка охоплює практично весь внутрішній об'єм машини.
Для захисту пасажирів встановлено броньоване скло, протиосколкові накладки на двері та броньовану перегородку за задніми сидіннями, що відокремлює салон від багажника. Є шини зі вставками з полікарбонату, куленепробивний «корпус» паливного бака, броньований захист моторного відсіку, автоматична система пожежогасіння, захист вихлопної магістралі та радіатора.
У список оснащення також входять камери кругового огляду, система нічного бачення, домофон, сирена і стробоскопи, електробампери, дверні доводчики, система фільтрації повітря та інше обладнання.
дякуємо, японіє!