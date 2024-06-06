Минобороны Японии передало Украине 101 транспортное средство. ФОТО

Министерство обороны Японии передало Украине партию транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Японии в Украине.

"На запрос украинского правительства Министерство обороны и Силы самообороны Японии предоставили партию транспортных средств в соответствии с решением, принятом в мае 2023 года", - говорится в сообщении.

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Партия из 101 автомобиля прибыла в Польшу 5 июня, а затем была передана Украине.

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