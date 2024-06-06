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Минобороны Японии передало Украине 101 транспортное средство. ФОТО

Министерство обороны Японии передало Украине партию транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Японии в Украине.

Японія передала Україні партію спеціальних транспортних засобів

"На запрос украинского правительства Министерство обороны и Силы самообороны Японии предоставили партию транспортных средств в соответствии с решением, принятом в мае 2023 года", - говорится в сообщении.

Японія передала Україні 101 автомобіль

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Японія передала Україні 101 автомобіль

Партия из 101 автомобиля прибыла в Польшу 5 июня, а затем была передана Украине.

Японія передала Україні партію спеціальних транспортних засобів

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Автор: 

помощь (7816) Япония (1310)


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Топ комментарии
+38
шо творять самураї ?
як кирюха тимошенко буде їздити на такому по Хрещатику ?

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06.06.2024 21:39
+24
ありがとう日本！
дякуємо, японіє!
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06.06.2024 22:47
+20
Нащадкам справжніх самураїв-респект...
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06.06.2024 22:27
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Правила форума Совет форумчан
шо творять самураї ?
як кирюха тимошенко буде їздити на такому по Хрещатику ?

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06.06.2024 21:39 Ответить
О, крва!!!!)))
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06.06.2024 22:12 Ответить
Нічого страшного , забере на полювання чи на риболовлю кататися , будуть мавпувати ***** з шойгою , ті теж на схожих шведських вишивали.
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06.06.2024 22:41 Ответить
Такому пацану не помасті на такій рухляті їздити
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07.06.2024 14:30 Ответить
Самураї знали толк в війні свій час. Найкращі в світі торпеди, підлодки-авіаносці, США до сих пір на Міцубісі обіжаються, машин їхніх не купують
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06.06.2024 21:58 Ответить
Спасибо Самураям!
Каждая из дружественных стран делает больше чем весь лидорский Охвис + Умеров + ахметкин Шмыгаль
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06.06.2024 22:06 Ответить
Якби Японія передала Україні сотню Toyota Tundra, то Україна з допомогою Канади мала б чудові машини для развідників.

Канадська компанія Inkas Armored, яка спеціалізується на створенні бронеавтомобілів і бронюванні стандартних автомобілів, представила свій новий проект - за основу був узятий пікап Toyota Tundra останнього покоління. Модель отримала бронежилетний захист, але візуально новинка майже не видає своєї нової суті, оскільки броня являє собою капсулу, інтегровану всередину автомобіля.

Модель витримує одночасну детонацію двох гранат ДМ51, а також атаку стрілецькою зброєю калібру 7,62×63 мм. Автомобіль має закриту броньовану капсулу, яка охоплює практично весь внутрішній об'єм машини.
Для захисту пасажирів встановлено броньоване скло, протиосколкові накладки на двері та броньовану перегородку за задніми сидіннями, що відокремлює салон від багажника. Є шини зі вставками з полікарбонату, куленепробивний «корпус» паливного бака, броньований захист моторного відсіку, автоматична система пожежогасіння, захист вихлопної магістралі та радіатора.
У список оснащення також входять камери кругового огляду, система нічного бачення, домофон, сирена і стробоскопи, електробампери, дверні доводчики, система фільтрації повітря та інше обладнання.
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06.06.2024 22:14 Ответить
https://inkasarmored.com/armored-toyota-tundra/ Bulletproof Toyota Tundra For Sale | INKAS Armored Vehicles


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06.06.2024 22:15 Ответить
"Якби Японія передала Україні сотню Toyota Tundra, то Україна з допомогою Канади мала б чудові машини для развідників." ........ які чудово б вписалися у ландшафт печерських пагорбів , а далі їм і їхати потреби немає , на фронті все волонтери забезпечать поставками євроблях (((((
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06.06.2024 22:44 Ответить
P.S. Особливо б імпонувала ОПівським користувачам таких авто наявність як опції сирени і стробоскопів , це у київському трафікові незамінна штука ((
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06.06.2024 22:47 Ответить
Завелика тундра для розвідки, там треба щось покомпактніше, типу баггі.
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07.06.2024 19:53 Ответить
Нащадкам справжніх самураїв-респект...
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06.06.2024 22:27 Ответить
Велика подяка Японії!!!
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06.06.2024 22:40 Ответить
ありがとう日本！
дякуємо, японіє!
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06.06.2024 22:47 Ответить
Оце тільки й люди! Зразу роблять те що обіцяють.
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07.06.2024 07:42 Ответить
Японці слів на вітер не кидають, честь для них це не просто слова.
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07.06.2024 19:54 Ответить
 
 