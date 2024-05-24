Япония ввела санкции против одного физического лица и 9 юрлиц из России за поставку оружия из КНДР

Правительство Японии ввело санкции против российских организаций за поставки оружия из Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД Японии.

"Правительство Японии решительно осудило закупку Россией оружия у Северной Кореи, поскольку это является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которые запрещают передачу и закупку любого оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что под санкции попал директор российской государственной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и его предприятие. Также - российский полигон Ашулук и командование военно-транспортной авиации РФ. Также ограничения были введены против двух компаний с Кипра - IBEX Shipping и Azia Shipping. Они предусматривают замораживание активов предприятий в случае их обнаружения.

Напомним, Европейский союз планирует ужесточить ограничения против Беларуси. Новые санкции направлены на "минимизацию риска обхода санкций".

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