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Новини Санкції проти Росії
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Японія запровадила санкції проти однієї фізичної особи та 9 юросіб з Росії за постачання зброї з КНДР

санкції

Уряд Японії запровадив санкції проти російських організацій за постачання зброї з Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС Японії.

"Уряд Японії рішуче засудив закупівлю Росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї", - наголошується в дописі.

Зазначається, що під санкції потрапив директор російської державної авіакомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та його підприємство. Також - російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ. Також обмеження були запроваджені проти двох компаній з Кіпру - IBEX Shipping та Azia Shipping. Вони передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.

Нагадаємо, Європейський союз планує посилити обмеження проти Білорусі. Нові санкції спрямовані на "мінімізацію ризику обходу санкцій".

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24.05.2024 09:15 Відповісти
 
 