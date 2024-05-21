Канада розширила санкції проти Росії через військову співпрацю з Північною Кореєю

Канада розширила санкції проти Росії через її незаконну військову співпрацю із КНДР. До санкційного списку потрапили дві особи й шість російських компаній.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.

"Наші санкції надсилають чіткий меседж: Канада засуджує російську військову співпрацю із Північною Кореєю, яка впливає на безпеку в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та решті світу. Канада непохитна в підтримці суверенітету України та її народу, який протистоїть жорстоким діям Кремля", – сказала Жолі.

У канадському МЗС уточнили, що до санкційного списку потрапили дві особи й шість російських компаній.

"Дві особи, внесені сьогодні до санкційного переліку, – це високопоставлені представники російських підприємств, тісно пов'язаних із російською армією й причетних до перевезення зброї з Північної Кореї до Росії. Шість нових підсанкційних компаній – це російські логістичні фірми, які володіють чи керують літаками та суднами, які використовувалися для доставки зброї з КНДР до Росії", – сказано в повідомленні відомства.

У МЗС Канади наголосили, що напад Росії на Україну є незаконним, а закупівля зброї для використання у війні суперечить резолюціям Радбезу ООН, пов'язаним із Північною Кореєю.

Раніше повідомлялося що США та Велика Британія ввели санкції за торгівлю зброєю між Росією та Північної Кореєю.

Ембарго ООН на постачання зброї Північній Кореї

На засіданні Ради безпеки ООН 28 березня Росія наклала вето на проєкт резолюції щодо продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї. Термін дії чинного мандата завершився 30 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вето Росії на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження цього мандату є фактично зізнанням у військовій співпраці Москви з Пхеньяном.

Відносини Росії та КНДР

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.