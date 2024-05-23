Греция, Кипр и Мальта выступили против санкций ЕС в отношении "теневого флота" РФ, - FT
Греция, Кипр и Мальта против санкционных мер ЕС в отношении так называемого "теневого флота" РФ, который состоит из полулегальных нефтяных танкеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Как отмечается, накануне послы ЕС обсудили проект нового пакета санкций против России, который также включает запрет на реэкспорт российского сжиженного газа - впервые ЕС официально нацелился на российские газовые продукты - что, по словам одного из участников встречи, было названо "шагом вперед".
Источники издания сообщили, что были разногласия относительно масштаба мер, но нет идеологического противостояния или "бескомпромиссных красных линий".
Почему три страны ЕС против?
Самая большая проблема касается ужесточения санкций против танкеров, которые Россия использует для транспортировки сырой нефти с непроверенной страховкой и туманными структурами собственности.
Издание отмечает, что такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер, утверждая, что они лишь приведут к тому, что судоходные операторы будут принимать еще более непрозрачные меры для сокрытия своих флотов и, в конечном итоге, увеличат риск крупной морской катастрофы, а значит, потенциально навредят всей судоходной отрасли.
Индивидуальные санкции против более 100 человек, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производству оружия, также включены в предложенный пакет, наряду с мерами против обхода, направленными на закрытие лазеек в действующих санкциях.
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Як гілка відрубленна...
Від ****...
Робить сальто...
Падаючи...
не знаючи-
Суті...
тому і проти щодо "тіньового флоту" РФ🙁
Барижна логіка:
Боротьба із злочинністю призведе до...зростання злочинності. Тому треба наявних злочинців "панять і прастіть".
тепер ми знаємо хто цей "тіньовий флот" кацапів
Угу, представники ціх країн були на інагурації *****, хочуть й далі торгувати з лаптестаном, і тому придумали якусь маячню "про ризик великої морської катастрофи" . А ось що дісйно буває, коли возиш нафту з кацапії https://news.telegraf.com.ua/ukr/mir/2024-05-19/5852727-nikoli-takogo-ne-bulo-i-ot-znovu-khusiti-pidbili-tanker-z-rosiyskoyu-naftoyu