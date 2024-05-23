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Новости Санкции против России
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Греция, Кипр и Мальта выступили против санкций ЕС в отношении "теневого флота" РФ, - FT

Санкції ЄС проти тіньових танкерів РФ

Греция, Кипр и Мальта против санкционных мер ЕС в отношении так называемого "теневого флота" РФ, который состоит из полулегальных нефтяных танкеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, накануне послы ЕС обсудили проект нового пакета санкций против России, который также включает запрет на реэкспорт российского сжиженного газа - впервые ЕС официально нацелился на российские газовые продукты - что, по словам одного из участников встречи, было названо "шагом вперед".

Источники издания сообщили, что были разногласия относительно масштаба мер, но нет идеологического противостояния или "бескомпромиссных красных линий".

Также читайте: ЕС может ужесточить санкции против Беларуси, чтобы ограничить импорт в РФ элитных авто, - FT

Почему три страны ЕС против?

Самая большая проблема касается ужесточения санкций против танкеров, которые Россия использует для транспортировки сырой нефти с непроверенной страховкой и туманными структурами собственности.

Издание отмечает, что такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер, утверждая, что они лишь приведут к тому, что судоходные операторы будут принимать еще более непрозрачные меры для сокрытия своих флотов и, в конечном итоге, увеличат риск крупной морской катастрофы, а значит, потенциально навредят всей судоходной отрасли.

Индивидуальные санкции против более 100 человек, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производству оружия, также включены в предложенный пакет, наряду с мерами против обхода, направленными на закрытие лазеек в действующих санкциях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС одобрили новый режим санкций против России, – журналист Йозвяк

Автор: 

Греция (723) Кипр (230) нефть (1917) россия (95420) санкции (11268) Мальта (77)


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Топ комментарии
+22
Хто дівчину годує, той її і "танцює". Найбільші офшорні зони проти. Хто б сумнівався.
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23.05.2024 12:02
+17
Тіньовики и завили
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23.05.2024 12:02
+14
Тіньові кацапські наливайки під цими прапорами і плавають
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23.05.2024 12:05
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Хто дівчину годує, той її і "танцює". Найбільші офшорні зони проти. Хто б сумнівався.
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23.05.2024 12:02 Ответить
Тіньовики и завили
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23.05.2024 12:02 Ответить
Тіньові кацапські наливайки під цими прапорами і плавають
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23.05.2024 12:05 Ответить
ага, ото такі санкції... ми, звичайно, за, але не для всіх, не для всього, й не зараз..., а рашка нас вбиває...
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23.05.2024 12:08 Ответить
Мальта....****...

Тож отримай...... мої мантри...

Як гілка відрубленна...

Від ****...

Робить сальто...

Падаючи...
не знаючи-

Суті...
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23.05.2024 12:10 Ответить
Тільки бабло, нічого особистого.
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23.05.2024 12:14 Ответить
...треба санкції проти тих,які порушують санкції направлені проти кацапії.
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23.05.2024 12:19 Ответить
Чуваки просто не усвідомлюють ту перманентну катастрофу, що кaцaпи створили в Україні, та підтримують у тому числі завдяки цьому флоту. А через те й не здатні співставити масштаби реальної катастрофи та їхньої теоретичної
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23.05.2024 12:21 Ответить
гандони торгаші
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23.05.2024 12:21 Ответить
Навіть якщо розʼє🤬******* весь їхній тіньовий флот, масштаб трагедії буде 0.000% від того, що зараз коять ці вироки …за допомогою тіньового флоту
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23.05.2024 12:24 Ответить
Ці краіни жирно заробляють на морських перевозках своїми танкерами ,
тому і проти щодо "тіньового флоту" РФ🙁
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23.05.2024 12:26 Ответить
У всіх цих істот, які володіють тіньовим флотом,є ім'я та прізвище, якщо їх ліквідовувати хоч одну на місяць, вони будуть не проти,але не з цією владою zіоністів...
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23.05.2024 12:32 Ответить
Не дивно. Ця трійця є країнами "дешевого прапора" і за рахунок мутної реєстрації власників суден мають непоганий заробіток. Кому війна, а кому мать рідна!
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23.05.2024 12:32 Ответить
Нема чому дивуватись.Проти як раз ті,хто має набільший навар з цього мутного варева...
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23.05.2024 12:34 Ответить
"Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності... судноплавні оператори вживатимуть ще більше непрозорих заходів для приховування своїх флотів і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи... Джерело: https://censor.net/ua/n3490927

Барижна логіка:
Боротьба із злочинністю призведе до...зростання злочинності. Тому треба наявних злочинців "панять і прастіть".
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23.05.2024 12:35 Ответить
Найкращі санкції проти усіх танкерів це Магури.
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23.05.2024 12:37 Ответить
Госдепу пора вводить санкции против этих лицемерных ублюдков.
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23.05.2024 12:39 Ответить
> Греция, Кипр и Мальта

тепер ми знаємо хто цей "тіньовий флот" кацапів
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23.05.2024 12:39 Ответить
Не знаю что там с Грецией, но Кипр и Мальта чисто мафиозные государства. Власти главари мафий.
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23.05.2024 12:43 Ответить
Греція,Мальта,Кіпр...з ними все зрозуміло,це головні бенефіціари тіньового флоту,а "велика","морська" держава Угорщина,що була за санкції?Вітьок Орбан так сильно стресанув після замаху на Фіцо?
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23.05.2024 12:49 Ответить
Ну вот, опять консерва (вздулась).
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23.05.2024 13:15 Ответить
Видання зазначає, що такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вживатимуть ще більш непрозорих заходів для приховування своїх флотів і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, а отже, потенційно зашкодять усій судноплавній галузі. Джерело:
Угу, представники ціх країн були на інагурації *****, хочуть й далі торгувати з лаптестаном, і тому придумали якусь маячню "про ризик великої морської катастрофи" . А ось що дісйно буває, коли возиш нафту з кацапії https://news.telegraf.com.ua/ukr/mir/2024-05-19/5852727-nikoli-takogo-ne-bulo-i-ot-znovu-khusiti-pidbili-tanker-z-rosiyskoyu-naftoyu
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23.05.2024 14:38 Ответить
 
 