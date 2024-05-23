Греція, Кіпр та Мальта виступили проти санкцій ЄС щодо "тіньового флоту" РФ, - FT

Греція, Кіпр і Мальта проти санкційних заходів ЄС щодо так званого "тіньового флоту" РФ, який складається з напівлегальних нафтових танкерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, напередодні посли ЄС обговорили проєкт нового пакету санкцій проти Росії, який також включає заборону на реекспорт російського скрапленого газу - вперше ЄС офіційно націлився на російські газові продукти - що, за словами одного з учасників зустрічі, було названо "кроком вперед".

Джерела видання повідомили, що були розбіжності щодо масштабу заходів, але немає ідеологічного протистояння або "безкомпромісних червоних ліній".

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Чому три країни ЄС проти?

Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності.

Видання зазначає, що такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вживатимуть ще більш непрозорих заходів для приховування своїх флотів і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, а отже, потенційно зашкодять усій судноплавній галузі.

Індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї, також включені до запропонованого пакету, поряд із заходами проти обходу, спрямованими на закриття лазівок в чинних санкціях.

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