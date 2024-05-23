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Новини Санкції проти Росії
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Греція, Кіпр та Мальта виступили проти санкцій ЄС щодо "тіньового флоту" РФ, - FT

Санкції ЄС проти тіньових танкерів РФ

Греція, Кіпр і Мальта проти санкційних заходів ЄС щодо так званого "тіньового флоту" РФ, який складається з напівлегальних нафтових танкерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, напередодні посли ЄС обговорили проєкт нового пакету санкцій проти Росії, який також включає заборону на реекспорт російського скрапленого газу - вперше ЄС офіційно націлився на російські газові продукти - що, за словами одного з учасників зустрічі, було названо "кроком вперед".

Джерела видання повідомили, що були розбіжності щодо масштабу заходів, але немає ідеологічного протистояння або "безкомпромісних червоних ліній".

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Чому три країни ЄС проти?

Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності.

Видання зазначає, що такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вживатимуть ще більш непрозорих заходів для приховування своїх флотів і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, а отже, потенційно зашкодять усій судноплавній галузі.

Індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї, також включені до запропонованого пакету, поряд із заходами проти обходу, спрямованими на закриття лазівок в чинних санкціях.

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Автор: 

Греція (599) Кіпр (245) нафта (5496) росія (65035) санкції (11794) Мальта (100)


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Топ коментарі
+22
Хто дівчину годує, той її і "танцює". Найбільші офшорні зони проти. Хто б сумнівався.
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23.05.2024 12:02
+17
Тіньовики и завили
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23.05.2024 12:02
+14
Тіньові кацапські наливайки під цими прапорами і плавають
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23.05.2024 12:05
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Хто дівчину годує, той її і "танцює". Найбільші офшорні зони проти. Хто б сумнівався.
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23.05.2024 12:02 Відповісти
Тіньовики и завили
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23.05.2024 12:02 Відповісти
Тіньові кацапські наливайки під цими прапорами і плавають
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23.05.2024 12:05 Відповісти
ага, ото такі санкції... ми, звичайно, за, але не для всіх, не для всього, й не зараз..., а рашка нас вбиває...
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23.05.2024 12:08 Відповісти
Мальта....****...

Тож отримай...... мої мантри...

Як гілка відрубленна...

Від ****...

Робить сальто...

Падаючи...
не знаючи-

Суті...
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23.05.2024 12:10 Відповісти
Тільки бабло, нічого особистого.
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23.05.2024 12:14 Відповісти
...треба санкції проти тих,які порушують санкції направлені проти кацапії.
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23.05.2024 12:19 Відповісти
Чуваки просто не усвідомлюють ту перманентну катастрофу, що кaцaпи створили в Україні, та підтримують у тому числі завдяки цьому флоту. А через те й не здатні співставити масштаби реальної катастрофи та їхньої теоретичної
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23.05.2024 12:21 Відповісти
гандони торгаші
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23.05.2024 12:21 Відповісти
Навіть якщо розʼє🤬******* весь їхній тіньовий флот, масштаб трагедії буде 0.000% від того, що зараз коять ці вироки …за допомогою тіньового флоту
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23.05.2024 12:24 Відповісти
Ці краіни жирно заробляють на морських перевозках своїми танкерами ,
тому і проти щодо "тіньового флоту" РФ🙁
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23.05.2024 12:26 Відповісти
У всіх цих істот, які володіють тіньовим флотом,є ім'я та прізвище, якщо їх ліквідовувати хоч одну на місяць, вони будуть не проти,але не з цією владою zіоністів...
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23.05.2024 12:32 Відповісти
Не дивно. Ця трійця є країнами "дешевого прапора" і за рахунок мутної реєстрації власників суден мають непоганий заробіток. Кому війна, а кому мать рідна!
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23.05.2024 12:32 Відповісти
Нема чому дивуватись.Проти як раз ті,хто має набільший навар з цього мутного варева...
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23.05.2024 12:34 Відповісти
"Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності... судноплавні оператори вживатимуть ще більше непрозорих заходів для приховування своїх флотів і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи... Джерело: https://censor.net/ua/n3490927

Барижна логіка:
Боротьба із злочинністю призведе до...зростання злочинності. Тому треба наявних злочинців "панять і прастіть".
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23.05.2024 12:35 Відповісти
Найкращі санкції проти усіх танкерів це Магури.
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23.05.2024 12:37 Відповісти
Госдепу пора вводить санкции против этих лицемерных ублюдков.
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23.05.2024 12:39 Відповісти
> Греция, Кипр и Мальта

тепер ми знаємо хто цей "тіньовий флот" кацапів
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23.05.2024 12:39 Відповісти
Не знаю что там с Грецией, но Кипр и Мальта чисто мафиозные государства. Власти главари мафий.
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23.05.2024 12:43 Відповісти
Греція,Мальта,Кіпр...з ними все зрозуміло,це головні бенефіціари тіньового флоту,а "велика","морська" держава Угорщина,що була за санкції?Вітьок Орбан так сильно стресанув після замаху на Фіцо?
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23.05.2024 12:49 Відповісти
Ну вот, опять консерва (вздулась).
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23.05.2024 13:15 Відповісти
Видання зазначає, що такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вживатимуть ще більш непрозорих заходів для приховування своїх флотів і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, а отже, потенційно зашкодять усій судноплавній галузі. Джерело:
Угу, представники ціх країн були на інагурації *****, хочуть й далі торгувати з лаптестаном, і тому придумали якусь маячню "про ризик великої морської катастрофи" . А ось що дісйно буває, коли возиш нафту з кацапії https://news.telegraf.com.ua/ukr/mir/2024-05-19/5852727-nikoli-takogo-ne-bulo-i-ot-znovu-khusiti-pidbili-tanker-z-rosiyskoyu-naftoyu
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23.05.2024 14:38 Відповісти
 
 