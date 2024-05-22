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Посли ЄС схвалили новий режим санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк

Санкції ЄС проти Росії

У середу, 22 травня, посли Європейського Союзу затвердили нові санкції через порушення прав людини в Росії.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно схвалили новий режим санкцій проти порушень прав людини в Росії - неофіційно названий на честь Навального", - зазначив він.

Йозвяк додав, що до списку вже додали 19 фізичних та 1 юридичну особу, які несуть відповідальність за смерть Навального.

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Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій ЄС проти РФ може торкнутися фінансування політичних партій.

Автор: 

росія (65010) санкції (11794) Євросоюз (13360) Йозвяк Рікард (157)


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В москальщині нема порушення прав людини , там є норма . Та і які там люди - БИДЛО .
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22.05.2024 13:57 Відповісти
Невменяшки. Просто заблокуйте ВСЮ торгівлю, тим паче там мало що уже лишилось
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22.05.2024 13:58 Відповісти
19 фізичних та 1 юридичну особу Джерело: Це просто якесь знущання а не санкції.
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22.05.2024 14:09 Відповісти
Интересно, конечно, устроен цивилизованный мир
Он говорит - жизнь каждого человека важна
Но я не знаю ни одной санкции ,названной ,например
Именем маленького украинского ребенка
Которого убили кацапы
Этот украинский ребенок даже не успел стать Навальным
Ему шанса такого не дали
Его убили в колыбели
Или в утробе матери
Но имен этих детей мир никогда не узнает
И это так печально
Мир только называется ЦИВИЛИЗОВАННЫМ
Но на самом деле ему до цивилизованности - как до Марса...
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22.05.2024 14:12 Відповісти
турбо-режим санкцій на честь турбо-опозиціонера
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22.05.2024 14:52 Відповісти
 
 