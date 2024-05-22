1 725 5
Посли ЄС схвалили новий режим санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк
У середу, 22 травня, посли Європейського Союзу затвердили нові санкції через порушення прав людини в Росії.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС щойно схвалили новий режим санкцій проти порушень прав людини в Росії - неофіційно названий на честь Навального", - зазначив він.
Йозвяк додав, що до списку вже додали 19 фізичних та 1 юридичну особу, які несуть відповідальність за смерть Навального.
Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій ЄС проти РФ може торкнутися фінансування політичних партій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он говорит - жизнь каждого человека важна
Но я не знаю ни одной санкции ,названной ,например
Именем маленького украинского ребенка
Которого убили кацапы
Этот украинский ребенок даже не успел стать Навальным
Ему шанса такого не дали
Его убили в колыбели
Или в утробе матери
Но имен этих детей мир никогда не узнает
И это так печально
Мир только называется ЦИВИЛИЗОВАННЫМ
Но на самом деле ему до цивилизованности - как до Марса...