Посли ЄС схвалили новий режим санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк

У середу, 22 травня, посли Європейського Союзу затвердили нові санкції через порушення прав людини в Росії.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно схвалили новий режим санкцій проти порушень прав людини в Росії - неофіційно названий на честь Навального", - зазначив він.

Йозвяк додав, що до списку вже додали 19 фізичних та 1 юридичну особу, які несуть відповідальність за смерть Навального.

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Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій ЄС проти РФ може торкнутися фінансування політичних партій.