Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може торкнутися фінансування політичних партій, - Bloomberg
У Євросоюзі пропонують заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам отримувати фінансування від Росії. Обмеження планують запровадити в рамках наступного пакета санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Обмеження хочуть запровадити через стурбованість щодо дезінформації Кремля, пов'язаної з виборами до Європарламенту на початку червня.
Також, за даними видання, очікується, що новий пакет санкцій також включатиме заборону на використання системи обміну фінансовими повідомленнями з російським Центробанком.
Росія запустила систему обміну фінансовими повідомленнями, власну версію SWIFT, наприкінці 2014 року вже після окупації Криму.
Санкції проти Росії
Раніше посол України в США Маркарова заявила, що майбутній пакет санкцій США проти РФ спрямований проти ВПК та програм розробки й виробництва хімічної та біологічної зброї.
Водночас у середині квітня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль