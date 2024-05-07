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Новини Санкції проти Росії
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Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може торкнутися фінансування політичних партій, - Bloomberg

росія,санкції

У Євросоюзі пропонують заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам отримувати фінансування від Росії. Обмеження планують запровадити в рамках наступного пакета санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Обмеження хочуть запровадити через стурбованість щодо дезінформації Кремля, пов'язаної з виборами до Європарламенту на початку червня.

Також, за даними видання, очікується, що новий пакет санкцій також включатиме заборону на використання системи обміну фінансовими повідомленнями з російським Центробанком.

Росія запустила систему обміну фінансовими повідомленнями, власну версію SWIFT, наприкінці 2014 року вже після окупації Криму.

Санкції проти Росії

Раніше посол України в США Маркарова заявила, що майбутній пакет санкцій США проти РФ спрямований проти ВПК та програм розробки й виробництва хімічної та біологічної зброї.

Водночас у середині квітня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте: Україна може до кінця року отримати прибуток від заморожених активів Росії, - посол ЄС Матернова

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А скільки країн дотримуються тих санкцій,на папері можна все що завгодно написати, А на ділі тими санкціями ,дупу підтерти
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07.05.2024 11:38 Відповісти
 
 