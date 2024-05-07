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Новости Санкции против России
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Новый пакет санкций ЕС против РФ может затронуть финансирование политических партий, - Bloomberg

росія,санкції

В Евросоюзе предлагают запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам получать финансирование от России. Ограничения планируют ввести в рамках следующего пакета санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ограничения хотят ввести из-за обеспокоенности относительно дезинформации Кремля, связанной с выборами в Европарламент в начале июня.

Также, по данным издания, ожидается, что новый пакет санкций также будет включать запрет на использование системы обмена финансовыми сообщениями с российским Центробанком.

Россия запустила систему обмена финансовыми сообщениями, собственную версию SWIFT, в конце 2014 года уже после оккупации Крыма.

Санкции против России

Ранее посол Украины в США Маркарова заявила, что будущий пакет санкций США против РФ направлен против ВПК и программ разработки и производства химического и биологического оружия.

В то же время в середине апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз готовит 14-й пакет санкций против России.

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Автор: 

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А скільки країн дотримуються тих санкцій,на папері можна все що завгодно написати, А на ділі тими санкціями ,дупу підтерти
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07.05.2024 11:38 Ответить
 
 