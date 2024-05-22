Послы ЕС одобрили новый режим санкций против России, – журналист Йозвяк

В среду, 22 мая, послы Европейского Союза утвердили новые санкции из-за нарушений прав человека в России.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что одобрили новый режим санкций против нарушений прав человека в России - неофициально названный в честь Навального", - отметил он.

Йозвяк добавил, что в список уже добавили 19 физических и 1 юридическое лицо, которые несут ответственность за смерть Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина США Еллен призвала банки ЕС соблюдать санкции против РФ

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против РФ может коснуться финансирования политических партий.