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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Послы ЕС одобрили новый режим санкций против России, – журналист Йозвяк

Санкції ЄС проти Росії

В среду, 22 мая, послы Европейского Союза утвердили новые санкции из-за нарушений прав человека в России.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что одобрили новый режим санкций против нарушений прав человека в России - неофициально названный в честь Навального", - отметил он.

Йозвяк добавил, что в список уже добавили 19 физических и 1 юридическое лицо, которые несут ответственность за смерть Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина США Еллен призвала банки ЕС соблюдать санкции против РФ

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против РФ может коснуться финансирования политических партий.

Автор: 

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В москальщині нема порушення прав людини , там є норма . Та і які там люди - БИДЛО .
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22.05.2024 13:57 Ответить
Невменяшки. Просто заблокуйте ВСЮ торгівлю, тим паче там мало що уже лишилось
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22.05.2024 13:58 Ответить
19 фізичних та 1 юридичну особу Джерело: Це просто якесь знущання а не санкції.
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22.05.2024 14:09 Ответить
Интересно, конечно, устроен цивилизованный мир
Он говорит - жизнь каждого человека важна
Но я не знаю ни одной санкции ,названной ,например
Именем маленького украинского ребенка
Которого убили кацапы
Этот украинский ребенок даже не успел стать Навальным
Ему шанса такого не дали
Его убили в колыбели
Или в утробе матери
Но имен этих детей мир никогда не узнает
И это так печально
Мир только называется ЦИВИЛИЗОВАННЫМ
Но на самом деле ему до цивилизованности - как до Марса...
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22.05.2024 14:12 Ответить
турбо-режим санкцій на честь турбо-опозиціонера
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22.05.2024 14:52 Ответить
 
 