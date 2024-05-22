Послы ЕС одобрили новый режим санкций против России, – журналист Йозвяк
В среду, 22 мая, послы Европейского Союза утвердили новые санкции из-за нарушений прав человека в России.
Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС только что одобрили новый режим санкций против нарушений прав человека в России - неофициально названный в честь Навального", - отметил он.
Йозвяк добавил, что в список уже добавили 19 физических и 1 юридическое лицо, которые несут ответственность за смерть Навального.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против РФ может коснуться финансирования политических партий.
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Он говорит - жизнь каждого человека важна
Но я не знаю ни одной санкции ,названной ,например
Именем маленького украинского ребенка
Которого убили кацапы
Этот украинский ребенок даже не успел стать Навальным
Ему шанса такого не дали
Его убили в колыбели
Или в утробе матери
Но имен этих детей мир никогда не узнает
И это так печально
Мир только называется ЦИВИЛИЗОВАННЫМ
Но на самом деле ему до цивилизованности - как до Марса...