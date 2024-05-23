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Новости Санкции ЕС
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ЕС может ужесточить санкции против Беларуси, чтобы ограничить импорт в РФ элитных авто, - FT

ЄС може посилити санкції проти Білорусі

Евросоюз готовится ужесточить санкции против Беларуси и закрыть лазейку, которая позволяла РФ импортировать элитные автомобили и другие западные товары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Так, новые ограничения, которые сейчас обсуждают в ЕС, направлены на "минимизацию риска обхода".

Новые санкции запретят экспорт в и через Беларусь технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. Также ЕС прекратит импорт бриллиантов из Беларуси.

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Главным направлением санкций будет ограничение продажи элитных авто в Беларусь, которые впоследствии едут в РФ.

Издание отмечает, что ежемесячный поток авто и запчастей в Беларусь из стран ЕС вырос с 50 млн долларов США в январе 2022 года до 268 млн долларов США в январе 2024 года. Теперь это самый большой отдельный компонент экспорта ЕС-Беларусь, преимущественно из Германии и Польши.

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а може й не посилити а російську нафту, нарешті, затиснути так, щоб кацапам стало посправжноьму зле, ні?
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23.05.2024 09:14 Ответить
Пизичний дець...
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23.05.2024 09:18 Ответить
ЄС не може а має посилити санкції...
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23.05.2024 09:19 Ответить
Ну теперь заживём.
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23.05.2024 09:39 Ответить
елітні авто ? московія як це розуміти ?

перемога, газ, лада, чайка, зіл, косміч ось на чому ви повинні їздити, а не лазівки шукати засранці
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23.05.2024 09:44 Ответить
Ха-ха-ха, получите пид@#$ы, так вам и надо!
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23.05.2024 09:46 Ответить
А я вам казав, цей день колись настане !
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23.05.2024 10:10 Ответить
 
 