ЕС может ужесточить санкции против Беларуси, чтобы ограничить импорт в РФ элитных авто, - FT

Евросоюз готовится ужесточить санкции против Беларуси и закрыть лазейку, которая позволяла РФ импортировать элитные автомобили и другие западные товары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Так, новые ограничения, которые сейчас обсуждают в ЕС, направлены на "минимизацию риска обхода".

Новые санкции запретят экспорт в и через Беларусь технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. Также ЕС прекратит импорт бриллиантов из Беларуси.

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Главным направлением санкций будет ограничение продажи элитных авто в Беларусь, которые впоследствии едут в РФ.

Издание отмечает, что ежемесячный поток авто и запчастей в Беларусь из стран ЕС вырос с 50 млн долларов США в январе 2022 года до 268 млн долларов США в январе 2024 года. Теперь это самый большой отдельный компонент экспорта ЕС-Беларусь, преимущественно из Германии и Польши.

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