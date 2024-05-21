Канада ввела санкции против двух граждан и шести компаний РФ за поставку оружия из КНДР

Власти Канады добавили в санкционные списки двух физических и шесть юридических лиц РФ, которые причастны к поставкам оружия, в частности, баллистических ракет из Северной Кореи.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Канады, информирует Цензор.НЕТ.

В санкционный список попали двое физических лиц. Это генеральный директор АО "Государственная авиакомпания "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и генеральный директор судоходной компании "Азия" Владимир Шастин. Также отныне под санкциями Канады находятся шесть российских компаний, которые причастны к торговле оружием между РФ и КНДР. Это судоходные компании "Марин транс шипинг", "М Лизинг", АО "Совфрахт", "Азия шипинг", "МГ-Флот" и сам "224-й летный отряд".

Во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что есть зафиксированные доказательства того, что Россия использовала северокорейское оружие в полномасштабной войне против Украины в 2023 и 2024 годах.

"Нападение России на Украину не только является незаконным, но и закупка оружия, которое она использует, противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Эти резолюции прямо запрещают всем государствам-членам ООН закупать оружие и связанные с ним материалы у Северной Кореи", - говорится в сообщении МИД Канады.

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Там также добавили, что объявленные сегодня санкции против российских физических и юридических лиц "призваны подорвать способность России покупать северокорейское оружие, которое используется для достижения военных целей в жестокой агрессивной войне против Украины".

Также Оттава заявила, что эти санкции вводятся в координации с международными партнерами Канады. Как известно, недавно Австралия, США и Великобритания тоже ввели санкции против России из-за ее военного сотрудничества с Пхеньяном.

Отношения России и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.