РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9591 посетитель онлайн
Новости
378 3

Канада ввела санкции против двух граждан и шести компаний РФ за поставку оружия из КНДР

2 фізичних та 6 юридичних осіб РФ потрапили під санкції Канади

Власти Канады добавили в санкционные списки двух физических и шесть юридических лиц РФ, которые причастны к поставкам оружия, в частности, баллистических ракет из Северной Кореи.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Канады, информирует Цензор.НЕТ.

В санкционный список попали двое физических лиц. Это генеральный директор АО "Государственная авиакомпания "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и генеральный директор судоходной компании "Азия" Владимир Шастин. Также отныне под санкциями Канады находятся шесть российских компаний, которые причастны к торговле оружием между РФ и КНДР. Это судоходные компании "Марин транс шипинг", "М Лизинг", АО "Совфрахт", "Азия шипинг", "МГ-Флот" и сам "224-й летный отряд".

Во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что есть зафиксированные доказательства того, что Россия использовала северокорейское оружие в полномасштабной войне против Украины в 2023 и 2024 годах.

"Нападение России на Украину не только является незаконным, но и закупка оружия, которое она использует, противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Эти резолюции прямо запрещают всем государствам-членам ООН закупать оружие и связанные с ним материалы у Северной Кореи", - говорится в сообщении МИД Канады.

Читайте также: Почти все российские подсанкционные танкеры простаивают и не используются по назначению, - Bloomberg

Там также добавили, что объявленные сегодня санкции против российских физических и юридических лиц "призваны подорвать способность России покупать северокорейское оружие, которое используется для достижения военных целей в жестокой агрессивной войне против Украины".

Также Оттава заявила, что эти санкции вводятся в координации с международными партнерами Канады. Как известно, недавно Австралия, США и Великобритания тоже ввели санкции против России из-за ее военного сотрудничества с Пхеньяном.

Отношения России и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.

Автор: 

Канада (2076) КНДР (1190) россия (95418) санкции (11268)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка ж страшна штука - санкції! Цілих 2 (два) громадянина росії організували постачання баллістичних ракет з Північної Півкореї! І аж 6 (шість) судноплавних компаній відтепер під санкціями!
Але як бути із компаніями "Марин транс шипінг Марін", "М Лізинг М", АТ "Совфрахт Фрахтсов", "Азія шипінг Азия", "МГ-Флот-МГ"? Джерело:
показать весь комментарий
21.05.2024 20:34 Ответить
"Санкции" - это новомодная выдумка для ЛОХТОРАТА со стороны БЫРЫГ - хозяев жизни!
Раньше, если не объявляли войну, то бойкот и ПОЛНУЮ БЛОКАДУ! Нет сейчас ни чести, ни достоинтсва, только бабло - как единственное мерило современного барыжного мира!!!
показать весь комментарий
22.05.2024 05:06 Ответить
Ох и усрались особенно те два физ лица тех санкций! Глянуть бы чем серут со страху--- чёрной или красной---- икрой!
показать весь комментарий
22.05.2024 07:16 Ответить
 
 