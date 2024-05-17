Австралия ввела новый пакет санкций против России за военное сотрудничество с КНДР

Власти Австралии приняли решение добавить в санкционные списки еще шесть структур из-за их причастности к сотрудничеству РФ и КНДР в оборонной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Австралии.

"Австралия в координации с международными партнерами вводит адресные финансовые санкции против еще шести структур, связанных с поставками Северной Кореей оружия и сопутствующих материалов России", - заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

По ее словам, углубление сотрудничества между Северной Кореей и Россией будет иметь серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова, а также всего Индо-Тихоокеанского региона. Министр добавила, что Австралия и в дальнейшем будет работать с союзниками с целью привлечения России и КНДР к ответственности.

В МИД Австралии отметили, что такие поставки нарушают резолюции СБ ООН, и пообещали продолжать работы с союзниками и партнерами для принятия мер против РФ и КНДР.

Напомним, 17 мая США объявили о введении санкций против пяти физических лиц и организаций в России, которые связаны с передачей военного оборудования и компонентов между Северной Кореей и РФ в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия КНДР.

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