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США ввели санкции против двух россиян и трех юридических лиц, помогавших России получать оружие из Северной Кореи

США ввели санкції проти Росії за постачання зброї з КНДР

В четверг, 16 мая, США объявили о введении санкций против двух физических и трех юридических российских лиц, способствовавших поставкам оружия из Северной Кореи в Россию.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что схема поставок оружия между РФ и КНДР связана с гражданином Словакии, торговцем оружием Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели санкции весной прошлого года. Однако, несмотря на санкции, Мкртичев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников. Одним из них стал россиянин Рафаэль Газарян. Он, от имени Мкртичева, вел переговоры о получении различных видов оружия и боеприпасов для России из КНДР и возглавил одну из его компаний, которая также находится под американскими санкциями.

Еще один россиянин, Алексей Буднев, по данным американского ведомства, способствовал поставке в Россию военного коммуникационного оборудования, "которое, вероятно, происходило из КНДР и предназначалось для поддержки российских военных".

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Сообщается, что с Газаряном связаны компании "Транс Капитал" и "Рафорт", а Буднев является единственным владельцем ООО "Технология", фигурировавшая в договоренностях о военных поставках между Москвой и Пхеньяном. Все они теперь находятся под американскими санкциями.

В свою очередь представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в своем заявлении в соцсети Х заявил, что США обеспокоены отношениями между Россией и КНДР.

"Углубление отношений между КНДР и Россией представляет масштабную угрозу глобальной безопасности и международному режиму нераспространения", - отметил представитель Госдепа США.

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К слову, ранее разведка Южной Кореи сообщала, что Россия использует против Украины оружие КНДР, которое изготовили в 1970-х годах. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита лидеров двух стран в сентябре, которы х достаточно для размещения примерно 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

Автор: 

КНДР (1189) оружие (10198) россия (95361) санкции (11257) США (26401)


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Та ви шо !!
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16.05.2024 19:46 Ответить
потужна відповідь
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16.05.2024 21:46 Ответить
Отето удар! Нокаут...
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16.05.2024 19:48 Ответить
Найкращі санкції проти Московії це далекобійні томогавки по нпз та ф35.
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16.05.2024 19:53 Ответить
Як завжди "Державного департаменту США Метью Міллера у своїй https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1791125920616415667 заяві у соцмережі Х заявив, що США стурбовані відносинами між Росією та КНДР" .

Тільки стурбованіть! Тоді вже скоро вузкоочківані вже будуть у ваших стурбованих штатах.
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16.05.2024 20:02 Ответить
Могли же против одного россиянина ввести, но ввели против двух. Молодцы!
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16.05.2024 20:14 Ответить
?!?

Це як? Хто це робить? Саліван?

Це ганьба та посміховисько.
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16.05.2024 22:30 Ответить
 
 