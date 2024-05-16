США ввели санкции против двух россиян и трех юридических лиц, помогавших России получать оружие из Северной Кореи
В четверг, 16 мая, США объявили о введении санкций против двух физических и трех юридических российских лиц, способствовавших поставкам оружия из Северной Кореи в Россию.
Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что схема поставок оружия между РФ и КНДР связана с гражданином Словакии, торговцем оружием Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели санкции весной прошлого года. Однако, несмотря на санкции, Мкртичев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников. Одним из них стал россиянин Рафаэль Газарян. Он, от имени Мкртичева, вел переговоры о получении различных видов оружия и боеприпасов для России из КНДР и возглавил одну из его компаний, которая также находится под американскими санкциями.
Еще один россиянин, Алексей Буднев, по данным американского ведомства, способствовал поставке в Россию военного коммуникационного оборудования, "которое, вероятно, происходило из КНДР и предназначалось для поддержки российских военных".
Сообщается, что с Газаряном связаны компании "Транс Капитал" и "Рафорт", а Буднев является единственным владельцем ООО "Технология", фигурировавшая в договоренностях о военных поставках между Москвой и Пхеньяном. Все они теперь находятся под американскими санкциями.
В свою очередь представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в своем заявлении в соцсети Х заявил, что США обеспокоены отношениями между Россией и КНДР.
"Углубление отношений между КНДР и Россией представляет масштабную угрозу глобальной безопасности и международному режиму нераспространения", - отметил представитель Госдепа США.
К слову, ранее разведка Южной Кореи сообщала, что Россия использует против Украины оружие КНДР, которое изготовили в 1970-х годах. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита лидеров двух стран в сентябре, которы х достаточно для размещения примерно 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.
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Це як? Хто це робить? Саліван?
Це ганьба та посміховисько.