США ввели санкції проти двох росіян та трьох юридичних осіб, які допомагали Росії отримувати зброю з Північної Кореї

У четвер, 16 травня, США оголосили про введення санкцій проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї з Північної Кореї у Росію.

Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що схема постачання зброї між РФ та КНДР пов'язана з громадянином Словаччини, торговцем зброєю Ашотом Мкртичевим, проти якого США запровадили санкції весною минулого року. Однак, незважаючи на санкції, Мкртичев зі спільниками продовжили свою діяльність через посередників. Одним із них став росіянин Рафаель Газарян. Він від імені Мкртичева вів переговори про отримання різних видів зброї та боєприпасів для Росії з КНДР та очолив одну з його компаній, яка також знаходиться під американськими санкціями.

Ще один росіянин, Алексєй Буднєв, за даними американського відомства, сприяв постачанню до Росії військового комунікаційного обладнання, "яке, ймовірно, походило з КНДР і призначалося для підтримки російських військових".

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Повідомляється, що із Газаряном пов'язані компанії "Транс Капітал" і "Рафорт", а Буднєв є єдиним власником ТОВ "Технология", яка фігурувала в домовленостях про військові поставки між Москвою і Пхеньяном. Усі вони тепер знаходяться під американськими санкціями.

Своєю чергою речник Державного департаменту США Метью Міллера у своїй заяві у соцмережі Х заявив, що США стурбовані відносинами між Росією та КНДР.

"Поглиблення відносин між КНДР і Росією становить масштабну загрозу глобальній безпеці та міжнародному режиму нерозповсюдження", - зазначив представник Держдепу США.

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До слова, раніше розвідка Південної Кореї повідомляла, що Росія використовує проти України зброю КНДР, яку виготовили у 1970-х роках. Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту лідерів двох країн у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.