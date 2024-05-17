Австралія запровадила новий пакет санкцій проти Росії за військову співпрацю з КНДР

Влада Австралії ухвалила рішення додати до санкційних списків ще шість структур через їхню причетність до співпраці РФ і КНДР в оборонній сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві пресслужби Міністерства закордонних справ Австралії.

"Австралія в координації з міжнародними партнерами запроваджує адресні фінансові санкції проти ще шести структур, пов'язаних із постачанням Північною Кореєю зброї та супутніх матеріалів Росії", - заявила глава МЗС Австралії Пенні Вонг.

За її словами, поглиблення співпраці між Північною Кореєю та Росією матиме серйозні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова, а також усього Індо-Тихоокеанського регіону. Міністерка додала, що Австралія і надалі працюватиме із союзниками з метою притягнення Росії та КНДР до відповідальності.

У МЗС Австралії зазначили, що такі поставки порушують резолюції РБ ООН, і пообіцяли продовжувати роботи з союзниками і партнерами для вжиття заходів проти РФ і КНДР.

Нагадаємо, 17 травня США оголосили про введення санкцій проти п’яти фізичних осіб та організацій у Росії, які пов’язані з передачею військового обладнання та компонентів між Північною Кореєю та РФ у порушення ембарго ООН на постачання зброї КНДР.

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