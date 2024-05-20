Почти все российские подсанкционные танкеры простаивают и не используются по назначению, - Bloomberg

Десятки российских танкеров простаивают и не используются по назначению после того, как на них были наложены санкции Министерства финансов США.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

С октября 2023 года в санкционный список США попало 40 танкеров, участвовавших в торговле российской нефтью. Они входят во флот компании Совкомфлот и компании Hennesea Holdings Ltd, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Bloomberg отмечается, что большинство из этих танкеров пока не используются по назначению. В частности, часть российских танкеров простаивает во Владивостоке и Находке. Другие подсанкционные танкеры находятся в Черном море, еще три - в Балтике, а также еще один базируется в морском торговом порту Усть-Луга, что на северо-западе России.

Танкеры Hennesea также преимущественно простаивают - в основном, у берегов Китая, Южной Кореи или Египта.

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Агентство пишет, что только одно из подсанкционных судов - "СКФ Приморье", забрало груз и направляется в Азию.

Тот факт, что российские танкеры, находящиеся под санкциями, стоят пришвартованными в портах, говорит, что США способны разрушить цепочку поставок российской нефти, если захотят.

"Санкции и ограничения цен, введенные против России, критиковали за то, что их слишком легко обойти, учитывая, насколько большими остаются ее потоки сырой нефти. Однако, бездействие флота показывает, что меры, принятые против отдельных судов, могут быть эффективными", - пишет Bloomberg.

К слову, ранее агентство Bloomberg писало, что Россия переименовывает некоторые свои нефтяные танкеры после того, как они попали под санкции США.