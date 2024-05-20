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Майже всі російські підсанкційні танкери простоюють і не використовуються за призначенням, - Bloomberg

Десятки танкерів РФ простоюють після введення санкцій

Десятки російських танкерів простоюють та не використовуються за призначенням після того, як на них були накладені санкції Міністерства фінансів США.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

З жовтня 2023 року до санкційного списку США потрапило 40 танкерів, які брали участь у торгівлі російською нафтою. Вони входять до флоту компанії Совкомфлот та компанії Hennesea Holdings Ltd, яка базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Bloomberg зазначається, що більшість із цих танкерів наразі не використовуються за призначенням. Зокрема, частина російських танкерів простоює у Владивостоку та Находці. Інші підсанкційні танкери знаходяться у Чорному морі, ще три у Балтиці, а також ще один базується у морському торговельному порті Усть-Лузі, що на північному-заході Росії.

Танкери Hennesea також переважно простоюють – здебільшого біля берегів Китаю, Південної Кореї або Єгипту.

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Агентство пише, що лише одне із підсанкційних суден - "СКФ Приморʼя" - забрало вантаж і прямує до Азії. 

Той факт, що російські танкери, які знаходяться під санкціями, стоять пришвартовані у портах говорить, що США здатні зруйнувати ланцюжок постачання російської нафти, якщо захочуть.

"Санкції та обмеження цін, запроваджені проти Росії, критикували за те, що їх занадто легко обійти, враховуючи, наскільки великими залишаються її потоки сирої нафти. Проте бездіяльність флоту показує, що заходи, вжиті проти окремих суден, можуть бути ефективними", - пише Bloomberg.

До слова, раніше агентство Bloomberg писало, що Росія перейменовує деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції США.

Автор: 

росія (64984) санкції (11782) танкер (326) Мінфін США (122)


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Маємо втішатись?
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20.05.2024 16:50 Відповісти
Ні тому що є танкери які ходят под другими прапорами але з російскою нафтою.
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20.05.2024 17:21 Відповісти
Для кацапні це хороший варіант, а то можуть почати топити.
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20.05.2024 16:56 Відповісти
Ща поминяют названия, порты приписки, хозяев и опять будут таскать нефть на Кипр или в Грецию для перегрузки на их танкеры.
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20.05.2024 16:58 Відповісти
А что делают русские танкеры в Черном море?
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20.05.2024 17:09 Відповісти
Почему не на дне до сих пор?
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20.05.2024 17:10 Відповісти
А скільки підсанкційих? Штук три?
Чи цілих чотири?
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20.05.2024 17:27 Відповісти
"Той факт, що російські танкери, які знаходяться під санкціями, стоять пришвартовані у портах говорить, що США здатні зруйнувати ланцюжок постачання російської нафти, якщо захочуть",-

в ніч проти неділі хусіти вдарили ракетою по грецькому танкеру, що під панамським прапором віз нафту з Новоросійська у Китай. Стався пожар, капітан запросив евакуацію постраждалих.
Прям пАтужно США зруйнували логістичний ланцюжок
Тільки греки та кіпріоти про це не знають
До речі, українські ЗМІ про цей випадок мовчать, бо в екіпажі танкера 6 громадян України. Але не хвилюйтесь, вони- НЕухилянти, цього року 5 з них офіційно приїздило в Україну. Тож інфу дивіться у англомовних стрічках.
Загалом, для українця зараз везти російську нафту- то прояв високомотивованого пАтужного патріотизму!
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20.05.2024 17:42 Відповісти
звідки такі подробиці про громадян України? Дуже сумніваюсь що 5 з 6 приїзжали...може 1 з 6 ?
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20.05.2024 17:59 Відповісти
 
 