Майже всі російські підсанкційні танкери простоюють і не використовуються за призначенням, - Bloomberg

Десятки російських танкерів простоюють та не використовуються за призначенням після того, як на них були накладені санкції Міністерства фінансів США.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

З жовтня 2023 року до санкційного списку США потрапило 40 танкерів, які брали участь у торгівлі російською нафтою. Вони входять до флоту компанії Совкомфлот та компанії Hennesea Holdings Ltd, яка базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Bloomberg зазначається, що більшість із цих танкерів наразі не використовуються за призначенням. Зокрема, частина російських танкерів простоює у Владивостоку та Находці. Інші підсанкційні танкери знаходяться у Чорному морі, ще три у Балтиці, а також ще один базується у морському торговельному порті Усть-Лузі, що на північному-заході Росії.

Танкери Hennesea також переважно простоюють – здебільшого біля берегів Китаю, Південної Кореї або Єгипту.

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Агентство пише, що лише одне із підсанкційних суден - "СКФ Приморʼя" - забрало вантаж і прямує до Азії.

Той факт, що російські танкери, які знаходяться під санкціями, стоять пришвартовані у портах говорить, що США здатні зруйнувати ланцюжок постачання російської нафти, якщо захочуть.

"Санкції та обмеження цін, запроваджені проти Росії, критикували за те, що їх занадто легко обійти, враховуючи, наскільки великими залишаються її потоки сирої нафти. Проте бездіяльність флоту показує, що заходи, вжиті проти окремих суден, можуть бути ефективними", - пише Bloomberg.

До слова, раніше агентство Bloomberg писало, що Росія перейменовує деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції США.