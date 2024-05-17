У Конгресі США запропонували запровадити санкції щодо "Росатому"
Комітет Палати представників США з міжнародних відносин 16 травня підтримав запровадження пакета санкцій щодо російської державної компанії з атомної енергії "Росатом" та персональних санкцій щодо будь-якої іноземної особи, яка створює загрозу цілісності або безпеці Запорізької АЕС, захопленої росіянами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
Зазначається, що таким чином у США намагаються покласти край "залежності США від атомної енергетики Російської Федерації, зокрема "Росатому" "з огляду на неспровоковану російську агресію проти України".
У законопроєкті пропонують замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також "обмежити доступ уряду Росії до доходів у вигляді запровадження санкцій та експортного контролю проти "Росатому."
Розробники законопроєкту наголошують, що "Росатом" зіграв важливу роль у захопленні Запорізької АЕС.
"Російська державна компанія "Ростатом" – поганий гравець, який активно допомагає Росії у війні. Його роль у захопленні Запорізької АЕС сама по собі відразу заслуговує негайних санкцій. Сьогодні можливі ризики катастрофічних ядерних викидів на станції через небезпечні дії Росії. А водночас "Росатом" глибоко вплетений у ланцюжки ядерних поставок, не лише наших союзників, а також і наших поставок", – заявив конгресмен-демократ Грегорі Мікс на засіданні комітету.
Він додав, що цей законопроєкт мав був би бути ухваленим "значно раніше".
У разі ухвалення Конгресом США законопроєкту щодо санкцій проти "Росатому", світ отримає "чітке двопартійне повідомлення про те, що зловмисна поведінка "Росатома" буде припинена", заявив під час засідання комітету конгресмен-республіканець Джо Вілсон.
"Цей законопроєкт накладає санкції на "Росатом", його дочірні компанії та іноземних гравців, які беруть участь у будівництві нових реакторів "Росатома" по всьому світу, щоб розірвати цю небезпечну залежність і скоротити доходи Путіна для здійснення вбивств", – прокоментував Вілсон.
Пакет заходів щодо "іноземців, які створюють загрозу Запорізькій АЕС" передбачає блокування майна таких осіб, якщо воно перебуває на території США чи під контролем громадянина США, а також заборону на отримання віз та анулювання чинних документів для в’їзду до США.
"Санкції не застосовуються до будь-якої іноземної особи, яка прагне відновити український оперативний контроль над Запорізькою атомною електростанцією або прилеглим регіоном", – йдеться в тексті законопроєкту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль