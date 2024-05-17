В Конгрессе США предложили ввести санкции в отношении "Росатома"

Комитет Палаты представителей США по международным отношениям 16 мая поддержал введение пакета санкций в отношении российской государственной компании по атомной энергии "Росатом" и персональных санкций в отношении любого иностранного лица, создающего угрозу целостности или безопасности Запорожской АЭС, захваченной россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Голос Америки".

Отмечается, что таким образом в США пытаются положить конец "зависимости США от атомной энергетики Российской Федерации, в частности "Росатома" "учитывая неспровоцированную российскую агрессию против Украины".

В законопроекте предлагают заменить российских поставщиков производителями из США и стран-союзников, а также "ограничить доступ правительства России к доходам в виде введения санкций и экспортного контроля против "Росатома".

Разработчики законопроекта отмечают, что "Росатом" сыграл важную роль в захвате Запорожской АЭС.

"Российская государственная компания "Ростатом" - плохой игрок, который активно помогает России в войне. Его роль в захвате Запорожской АЭС сама по себе сразу заслуживает немедленных санкций. Сегодня возможны риски катастрофических ядерных выбросов на станции из-за опасных действий России. А в то же время "Росатом" глубоко вплетен в цепочки ядерных поставок, не только наших союзников, но также и наших собственных", - заявил конгрессмен-демократ Грегори Микс на заседании комитета.

Читайте также: "Росатом" планирует производить ядерное топливо совместно с французской компанией Framatome SA

Он добавил, что этот законопроект должен был бы быть принят "значительно раньше".

В случае принятия Конгрессом США законопроекта о санкциях против "Росатома", мир получит "четкое двухпартийное сообщение о том, что злонамеренное поведение "Росатома" будет остановлено", заявил во время заседания комитета конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

"Этот законопроект накладывает санкции на "Росатом", его дочерние компании и иностранных игроков, участвующих в строительстве новых реакторов "Росатома" по всему миру, чтобы разорвать эту опасную зависимость и сократить доходы Путина для совершения убийств", - прокомментировал Уилсон.

Пакет мер в отношении "иностранцев, создающих угрозу Запорожской АЭС" предусматривает блокирование имущества таких лиц, если оно находится на территории США или под контролем гражданина США, а также запрет на получение виз и аннулирование действующих документов для въезда в США.

Читайте также: Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы он поймал крупную жирную санкционную рыбу "Росатома", но результата пока нет, - Кулеба

"Санкции не применяются к любому иностранному лицу, которое стремится восстановить украинский оперативный контроль над Запорожской атомной электростанцией или прилегающим регионом", - говорится в тексте законопроекта.