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Новини Війна
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Викрав та знищив майно ЧАЕС на понад 1 млрд грн: Повідомлено про підозру чиновнику "Росатому"

огп

Чиновнику "Росатому", який під час окупації ЧАЕС у 2022 році викрав та знищив майна на понад 1 млрд грн, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Заступникові генерального директора по безпеці АТ "Провідний проєктно-дослідницький та науково-дослідницький інститут промислової технології" Державної компанії "Росатом" інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

"Підозрюваний з 24 лютого по 31 березня 2022 року перебував на території Чорнобильської АЕС, під час захоплення станції представниками зс рф і підрозділами росгвардії.

Діючи за попередньою змовою зі співробітниками ДК "Росатом", підозрюваний вчинив мародерство. Він наказав демонтувати цінне обладнання та інше майно, завантажити його до військової техніки та вивезти на територію Білорусі. Інше майно, яке не могло бути вивезено, наказав знищити. Завдані збитки оцінюються у 1,038 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Мінекономіки ініціювало націоналізацію заводу "Росатома" у Краматорську

Автор: 

ЧАЕС (537) Росатом (215) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+13
ні фото, ні прізвища, ні фактичної наявності в межах досяжності...до чого ця имітація кипучої діяльності?
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26.04.2024 12:48
+7
А що на це звинувачення скаже МАГАТЕ і Гроссі?
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26.04.2024 12:43
+7
Заблюрили пику чіновніка росатома. Бо толєрастія - ето наше фсьо.
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26.04.2024 12:56
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А що на це звинувачення скаже МАГАТЕ і Гроссі?
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26.04.2024 12:43 Відповісти
Виділить два кілограми занепокоєності.
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26.04.2024 13:11 Відповісти
ні фото, ні прізвища, ні фактичної наявності в межах досяжності...до чого ця имітація кипучої діяльності?
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26.04.2024 12:48 Відповісти
ще й фото замалювали - не українець же....
гниди
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26.04.2024 12:50 Відповісти
Заблюрили пику чіновніка росатома. Бо толєрастія - ето наше фсьо.
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26.04.2024 12:56 Відповісти
Ще поряд з цією пикою можна сміливо додавати фото *****! Тільки ж партнери серуться, як і з МН-17, там теж ***** не встромили...
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26.04.2024 13:20 Відповісти
Чиновнику "Росатому"

На палю чиновника Росатого!
Я сказал: Росатый!
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26.04.2024 13:09 Відповісти
А що там по Резнікову? Чи "ето другоє?
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26.04.2024 13:11 Відповісти
От же ж падло кацориле, буде знайдено і запиз…чене…
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26.04.2024 13:12 Відповісти
от гомнюк..., нажаль, навіть впізнати не можна...
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26.04.2024 13:58 Відповісти
когда его будут искать то и фото заблюрят ....
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26.04.2024 14:01 Відповісти
мене бентежить, чи дорога до чаес з білорусі була добре заасфальтована...?
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26.04.2024 14:10 Відповісти
 
 